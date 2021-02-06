Стихотворения кыргызских поэтов опубликовали в английском сборнике

Стихотворения кыргызских поэтов опубликовали в сборнике-альманахе «Голоса Друзей» в Лондоне. Об этом сообщили в Евразийской Творческой Гильдии.

По ее данным, поэтический сборник «Голоса Друзей» — единственный в мире сборник Евразийской поэзии на английском языке. Он посвящен 250-летию английского поэта Вальтера Скотта, который получил большую популярность как на территории бывшего Советского Союза, так и по всему миру.

«Голоса Друзей» является партнерским проектом Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) и престижного британского издательства Hertfordshire Press.

В проекте участвовали 39 современных поэтов из 13 разных стран Евразийского региона, среди которых один из наиболее известных — кыргызский поэт Сооронбай Жусуев.

Современную поэзию Кыргызстана представили лауреаты международного конкурса Open Eurasia:

Наргиса Карасартова — писатель, переводчик, учитель английского языка;

Бубуйра Бектенова — член Национального союза писателей КР;

Алтынай Темирова — поэт, драматург кино и театра, переводчик;

Сагын Беркиналиева — победитель восьмого литературного фестиваля Open Eurasia в Брюсселе.

«Участие кыргызстанских авторов в таком масштабном проекте безусловно неоценимо с точки зрения культуры. Авторы не только вносят неоценимый вклад в развитие творчества и литературы нашей страны, но и способствуют узнаваемости Кыргызстана далеко за рубежом», — говорится в сообщении.