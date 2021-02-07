Электронная запись в школы. Как зачислить ребенка в первый класс

В Кыргызстане начинается прием детей в первые классы. Для того чтобы зачислить своего ребенка в школу, нужно подать электронную заявку. В Министерстве образования и науки 24.kg рассказали, как правильно это делать и в каких случаях электронная запись не сработает.

1 Что нужно сделать, чтобы попасть в первый класс? Для того чтобы попасть в первый класс, вам нужен доступ к интернету, через мобильный телефон или компьютер. Далее вам надо в адресной строке набрать mektep.edu.gov.kg. После входа в систему будет предоставлена инструкция, по которой и надо заполнять все поля.

2 Сколько стоит электронная запись в школу? Система работает бесплатно. Ничего платить за то, чтобы в ней зарегистрироваться или подать заявку, не нужно.

3 Нужно ли сдавать экзамены при поступлении в первый класс? Нет. При зачислении детей в первые классы не допускается проведение испытаний, тестов, экзаменов, конкурсов, собеседований, направленных на выявление уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам.

4 Электронная запись в школы действует по всему Кыргызстану? Нет, проект реализуется постепенно. В прошлом году зачислить ребенка в первый класс через систему можно было только в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Балте и Кызыл-Кие. В этом году по просьбам родителей в него включили еще пять городов: Каракол, Нарын, Талас, Баткен и Кара-Суу.

5 Когда стартует электронная запись? В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Кара-Балте и Кызыл-Кие запись в школы через электронную систему начнется 15 февраля. В Караколе, Нарыне, Таласе, Баткене и Кара-Суу — с 15 апреля. Продлится регистрация до 15 августа.

6 Для чего нужна эта система? Электронная запись в школу позволяет автоматизировать процесс регистрации, учета и обработки данных учащихся при поступлении в первый класс в государственные и муниципальные школы. Кроме того, она позволяет обеспечить равные права детей на образование и исключает коррупцию при приеме детей в школу.

7 А есть ли категория граждан, которым в первую очередь дадут места в школе? Да, система предоставляет приоритетность при зачислении детям военнослужащих по месту жительства их семей и детям этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызстан и имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки.

8 Как выбрать школу? Вам предоставят перечень школ с адресами. Нужно выбрать школу по месту жительства. Система ведет зачисление в государственные и муниципальные школы. При этом она не предусматривает прием детей в специализированные школы и классы, интернаты, музыкальные школы.

9 А если я хочу отдать ребенку в школу, которая не относится к нам по месту жительства? Так тоже можно. Для детей, незарегистрированных на закрепленной территории, прием заявок в первый класс осуществляется также через окно выбора школы «Вне микроучастка».

10 А можно подать документы сразу в несколько школ? Нет. Вы можете выбрать для своего ребенка только одну школу по месту жительства или любую другую. При выборе учебного заведения необходимо обратить внимание на язык обучения в 1-м классе.

11 Какие документы мне нужны для регистрации ребенка? Для регистрации в системе вам потребуются: свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

копия паспорта одного из родителей/законного представителя (оригинал и копия); Помните, если не будет хотя бы одного из этих документов, то система просто отклонит или заблокирует заявку. Кроме того, вам нужно будет предоставить оригинал справки с места жительства родителей/законных представителей. Если есть льготы, то надо будет прикрепить подтверждающие документы.

12 Кто может подать электронную заявку в системе «Электронная запись в школу»? Подать заявку на зачисление в первый класс могут: физические лица;

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан (усыновители, попечители, опекуны, при их отсутствии сотрудник уполномоченного органа по защите детей при наличии подтверждающих документов).

13 Что нужно заполнить в системе? Для регистрации на сайте нужно внести следующие данные: фамилия, имя, отчество (ребенка и заявителя);

пол ребенка;

число, месяц, год рождения ребенка;

контактные номера телефонов заявителя/законного представителя;

адрес фактического проживания согласно справке с места жительства;

электронный адрес заявителя/законного представителя;

наименование выбранной школы.

14 Как понять, что моя заявка поступила на рассмотрение? После подачи заявки на электронную почту, указанную при регистрации, придет уведомление, что заявление принято на рассмотрение.

15 Как рассматривают электронные заявки? Поступившее электронное заявление с прикрепленными документами рассматривается директором школы, который проверяет правильность заполнения заявки. При обнаружении ошибок на электронную почту приходит уведомление о необходимости устранения ошибок в течение трех дней. Если ошибок нет, то система автоматически сообщает, что электронное заявление принято. После получения уведомления о принятии электронной заявки нужно в течение двух недель представить оригиналы документов в школу.

16 Какие документы нужно принести в школу? Нужно представить: свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);

копию паспорта одного из родителей/законного представителя (оригинал и копия);

оригинал медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (Ф-26);

оригинал медицинской справки о полученных прививках (Ф-63);

справку о состоянии здоровья на момент приема в школу;

фотографию ребенка размером 3×4 сантиметра;

оригинал справки с места жительства родителей/законных представителей.

17 Я отнесла документы в школу. Что делать дальше? Вам должны дать отрывной талон заявления о зачислении в школу. Если он есть, то просто ждите 1 сентября и потом идите в школу учиться. Если же при предоставлении документов какой-либо отсутствовал, срочно дополните, напишите заявление о зачислении в школу, возьмите отрывной талон о зачислении и ждите 1 сентября.

18 С какого возраста можно зарегистрировать ребенка? Регистрация ребенка в системе возможна при условии исполнения ребенку полных шести лет на начало учебного года. Раньше этого срока зачислить его в школу не получится. Зарегистрировать ребенка заранее в этом году, чтобы пойти в следующем году в школу тоже нельзя. Год регистрации и год поступления в школу должны совпадать.

19 Что нужно делать при регистрации, если ошиблись при заполнении заявки? Редактировать заявку можно в личном кабинете. Для входа в него используйте логин и пароль, отправленный системой на ваш электронный адрес при регистрации. Помните, что изменить можно только ФИО и номер телефона. Если вы ошиблись в паспортных данных, то придется обращаться в районный отдел образования с письменным заявлением.

20 Что делать, если я не успею зарегистрировать ребенка в системе? Вам нужно будет написать заявление в Министерство образования с указанием причин. Там его рассмотрит специальная комиссия и вынесет решение.

21 А если у нас нет нужных документов? К сожалению, в этом случае зарегистрироваться в системе не получится. Вам нужно сначала получить необходимые документы и только потом подавать заявку. Система не примет заявку при отсутствии документов. Для восстановления документов нужно обязательно обратиться в ГРС. Если по каким-то причинам получение свидетельства о рождении невозможно, обратитесь в комиссию по делам детей при местных государственных администрациях, мэриях городов по месту жительства с заявлением об оказании содействия в восстановлении или получении документа. Если домком не выдает справку с места жительства, можно обратиться в МТУ или ГРС.

22 А если нет справки о полученных прививках или мы их не делали по личным соображениям? Если ребенка не прививали до этого, то нужно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить необходимые прививки. Если вы не проходили вакцинацию по личным соображениям, то при подаче заявления в системе вместо формы-63 предоставьте копию заявления об отказе о прививках, написанную в поликлинике по месту жительства.

23 Мы зарегистрировались в системе и отдали документы в школу. Но ситуация изменилась, и мы решили сменить школу, что делать? Если вы до 15 августа передумали, то можно заново поменять заявку через личный кабинет родителя, выбрать желаемую школу. Если вы передумали после 15 августа, то нужно будет узнать, издан ли приказ о зачислении ребенка в школу. Если да, то это уже процедура перевода из школы в школу и нет необходимости заново вставать в очередь. Если приказа нет, то нужно будет писать заявление в Министерство образования.

24 Я получила уведомление, но не успела отнести документы в школу, что будет? Через две недели заявку аннулируют. Чтобы попасть в школу, придется заново регистрироваться в системе.

25 Почему могут отказать в записи? Если введены неверные данные, прикреплены неверные документы. Очень часто родители совершают ошибку, когда вместо справки с места жительства прикрепляют фотографию дома, где живут. Или вместо свидетельства о рождении загружают фотографию ребенка.