Электронная запись. В 15 школах Бишкека уже нет мест

В Кыргызстане начался второй этап записи в учебные заведения. Она проводится независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.
По данным Министерства образования, в 15 учебных заведениях Бишкека уже нет мест.
Все места заполнены:
- школа-гимназия № 26 с углубленным изучением французского языка;
- школа-гимназия № 17;
- школа-гимназия № 62;
- школа-гимназия № 37;
- школа-гимназия № 63;
- школа-гимназия № 20;
- школа № 100;
- школа № 103;
- школа-гимназия № 24;
- школа-гимназия № 70;
- школа № 69;
- школа-гимназия № 29;
- школа-гимназия № 33;
- школа-гимназии № 38;
- школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка.
В ведомстве добавили, что во время первого этапа, когда запись шла по месту регистрации, по республике зарегистрировано 70 тысяч 16 детей.