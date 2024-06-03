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Общество

Электронная запись. В 15 школах Бишкека уже нет мест

В Кыргызстане начался второй этап записи в учебные заведения. Она проводится независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.

По данным Министерства образования, в 15 учебных заведениях Бишкека уже нет мест.

Все места заполнены:

  • школа-гимназия № 26 с углубленным изучением французского языка;
  • школа-гимназия № 17;
  • школа-гимназия № 62;
  • школа-гимназия № 37;
  • школа-гимназия № 63;
  • школа-гимназия № 20;
  • школа № 100;
  • школа № 103;
  • школа-гимназия № 24;
  • школа-гимназия № 70;
  • школа № 69;
  • школа-гимназия № 29;
  • школа-гимназия № 33;
  • школа-гимназии № 38;
  • школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка.

В ведомстве добавили, что во время первого этапа, когда запись шла по месту регистрации, по республике зарегистрировано 70 тысяч 16 детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295680/
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