Электронная запись. В 15 школах Бишкека уже нет мест

В Кыргызстане начался второй этап записи в учебные заведения. Она проводится независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.

По данным Министерства образования, в 15 учебных заведениях Бишкека уже нет мест.

Все места заполнены:

школа-гимназия № 26 с углубленным изучением французского языка;

школа-гимназия № 17;

школа-гимназия № 62;

школа-гимназия № 37;

школа-гимназия № 63;

школа-гимназия № 20;

школа № 100;

школа № 103;

школа-гимназия № 24;

школа-гимназия № 70;

школа № 69;

школа-гимназия № 29;

школа-гимназия № 33;

школа-гимназии № 38;

школа-гимназия № 13 с углубленным изучением английского языка.

В ведомстве добавили, что во время первого этапа, когда запись шла по месту регистрации, по республике зарегистрировано 70 тысяч 16 детей.