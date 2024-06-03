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Общество

В Кыргызстане стартовал второй этап электронной записи в школу

Сегодня, 3 июня, в Кыргызстане стартовал второй этап электронной записи в школу. Запись детей проводится независимо от места проживания в школы, где есть свободные места.

Родители или законные представители регистрируют ребенка в возрасте шести-семи лет в первый класс на платформе mektep.edu.gov.kg в онлайн-режиме.

С вопросами об электронной записи можно обращаться с 8 апреля в call-центр по номеру 110 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с перерывом с 12.00 до 13.00.

Добавим, что на первом этапе в школы записали более 70 тысяч детей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295654/
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