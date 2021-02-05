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Общество

Массовые беспорядки. Фариду Ниязову и Канату Сагымбаеву продлили меру пресечения

Фигурантам уголовного дела о беспорядках в Бишкеке после парламентских выборов продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Первомайский районный суд рассмотрел меру пресечения экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву.

«Фарида Ниязова оставили под стражей, но меру пресечения рассмотрели без него. Адвокат Жаманкул Жунусов отмечает, что за все время нахождения экс-руководителя аппарата главы государства под стражей не провели ни одного следственного действия. Его даже не привезли в суд, ссылаясь на пандемию, хотя до этого по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года он присутствовал», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Она добавила, что Канату Сагымбаеву продлили домашний арест до 17 марта.

После парламентских выборов в октябре 2020-го в Бишкеке произошли массовые беспорядки, которые привели к смене власти. По делу проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов, экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков, экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182380/
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