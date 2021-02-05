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Общество

Афиша Бишкека на выходные: балет, поэтический вечер и выставки

7 февраля. Балет «Бахчисарайский фонтан»

Уединенный покой в Бахчисарайском дворце. Перед мраморным фонтаном, воздвигнутым в память о погибшей «горестной Марии», склонился хан Гирей. Нельзя заставить человека любить — об этом повествует балет замечательного русского композитора Бориса Асафьева, созданный по мотивам одноименной поэмы Александра Пушкина.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

6-7 февраля. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

27 января — 20 февраля. Выставка «На якоре»

В экспозиции представлены работы Жылкычы Жакыпова, Таланта Огобаева, Залкара Эсенканова и Шафхата Таирова.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-19.00.

6-7 февраля. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-7 февраля. Выставка «Неделя Фрунзе»

Вниманию посетителей будут предоставлены редко выставляемые личные вещи полководца, хранящиеся в фондах музея. Подробнее

Дом-музей Михаила Фрунзе, 11.00-17.00.

2-28 февраля. Выставка «Советские Ню и другие Ра...»

На персональной выставке Константина Шкурпелы представлены живопись, объекты, инсталляции.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

Концерты, выступления, кинопоказы

6 февраля. Фестиваль «Кыргызстан — страна горных лыж и зимнего отдыха»

Главная цель мероприятия — продвижение Кыргызстана как страны активного зимнего отдыха и одновременно оказание помощи уязвимым слоям населения. Все средства, собранные на фестивале, направят на оказание помощи уязвимым группам населения. Фестиваль благотворительный.

Горнолыжный комплекс «Чункурчак», 11.00.

6 февраля. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

6 февраля. Шоу бизнес-провалов «Грабли Night»

Миссия мероприятия — показать, как важно уметь учиться на своих и чужих ошибках, относиться к ним с самоиронией, обмениваться опытом. Не сломаться под тяжестью проблем, особенно в нынешней, непростой для бизнеса, ситуации.

«Асанбай-центр», 16.00.

7 февраля. Музыкально-поэтический вечер

Вас ждут стихи от Сабины Исманбаевой, музыка группы Acacii, которая презентует свой альбом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Для детей

4-28 февраля. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.

7 февраля. Интерактивная сказка «Морозко»

Спектакль, где каждый примет участие и получит море позитивных эмоций. Ведущая сказки — заслуженная артистка КР Галина Кетова. Билеты по телефону 0559084610.

Студия «Антре», 11.00.

7 февраля. Спектакль «Верный друг»

«Верный друг» — история о собаке Акжолтое. Встречи ее с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком. Дети поймут, почему говорят, что лучший друг человека — это собака.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/182342/
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