COVID-19 в мире. Заразились более 104,3 миллиона, умерли более 2,2 миллиона

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 947 тысяч 980. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 104 миллиона 366 тысяч 626 человек. Больше всего зараженных в США (26 миллионов 554 тысячи 216), Индии (10 миллионов 777 тысяч 284), Бразилии (9 миллионов 339 тысяч 420), Великобритании (3 миллиона 882 тысячи 972), России (3 миллиона 858 тысяч 367), Франции (3 миллиона 310 тысяч 51), Испании (2 миллиона 883 тысячи 465), Италии (2 миллиона 583 тысячи 790), Турции (2 миллиона 501 тысяча 79), Германии (2 миллиона 252 тысячи 504) и Колумбии (2 миллиона 125 тысяч 622).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 57,9 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 925 тысяч 275.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 267 тысяч 910. За двое суток показатель вырос на 29 тысяч 624 человека. В том числе в США всего скончались 450 тысяч 680, Бразилии — 227 тысяч 563, Мексике — 161 тысяча 240, Индии — 154 тысячи 596, Великобритании — 109 тысяч 547, Италии — 89 тысяч 820.

В Кыргызстане зарегистрировали 84 тысячи 832 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 239 тысяч 644, Узбекистане — 78 тысяч 859, Таджикистане — 13 тысяч 308.