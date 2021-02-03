Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге стран по рождаемости

В опубликованном рейтинге стран мира по уровню рождаемости, основанном на данных ЦРУ, Кыргызстан занял 74-е место из 229. По итогам 2020 года на 10 тысяч человек в стране приходится в среднем 206 новорожденных.

Открывают рейтинг Нигер (475 родившихся на 10 тысяч населения), Ангола (427) и Уганда (423). Последнее место в рейтинге занимает Монако (всего 64 родившихся).

Среди стран ЕАЭС у Кыргызстана самый лучший показатель. Казахстан на 105-м месте (164 родившихся на 10 тысяч населения), в Армении 119 родившихся, в России — 100, в Беларуси — 95.