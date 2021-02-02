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Общество

Фонд развития навыков составил списки краткосрочных курсов по 99 профессиям

Фонд развития навыков составил списки краткосрочных курсов по 99 профессиям. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Фонд развития навыков (ФРН) призван анализировать востребованные профессии, развивать профнавыки у граждан страны, а также содействовать работодателям в подготовке и повышении квалификации кадров в короткие сроки.

На заседании отборочного комитета ФРН отобраны и утверждены 67 учебных заведений республики (колледжи, лицеи, частные учебные центры), списки 99 профессий по ним для краткосрочных курсов, а также одобрен список ключевых партнеров.

В течение января подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве со следующими 15 партнерами ФРН:

  • Министерство образования и науки;
  • Агентство начального профессионального образования при Минобразе;
  • Агентство по продвижению и защите инвестиций;
  • Торгово-промышленная палата;
  • Федерация профсоюзов;
  • Международный деловой совет;
  • ОЮЛ «Ассоциация развития образования в Кыргызстане»;
  • ОО «Ассоциация поваров КР»;
  • бизнес-ассоциация «ЖиА»;
  • Ассоциация частных агентств занятости;
  • Союз молодых инвалидов Чуйской области;
  • ОЮЛ «Кыргызская ассоциация образования взрослых»;
  • ОЮЛ «Ассоциация предприятий общественного питания»;
  • учреждение «Отраслевой центр независимой сертификации профессиональных компетенций и навыков в сфере общественного питания»;
  • ОЮЛ «Ассоциация малых ГЭС».

Отмечается, что со многими этими партнерами ФРН и ранее тесно сотрудничал в рамках проектов АБР, а некоторые изъявили желание начать совместную работу в новом году. В течение февраля учреждение планирует расширить список курсов и учебных заведений, а также подписать дополнительные меморандумы о сотрудничестве с новыми партнерами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181990/
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