Фонд развития навыков составил списки краткосрочных курсов по 99 профессиям. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития.
Фонд развития навыков (ФРН) призван анализировать востребованные профессии, развивать профнавыки у граждан страны, а также содействовать работодателям в подготовке и повышении квалификации кадров в короткие сроки.
На заседании отборочного комитета ФРН отобраны и утверждены 67 учебных заведений республики (колледжи, лицеи, частные учебные центры), списки 99 профессий по ним для краткосрочных курсов, а также одобрен список ключевых партнеров.
В течение января подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве со следующими 15 партнерами ФРН:
- Министерство образования и науки;
- Агентство начального профессионального образования при Минобразе;
- Агентство по продвижению и защите инвестиций;
- Торгово-промышленная палата;
- Федерация профсоюзов;
- Международный деловой совет;
- ОЮЛ «Ассоциация развития образования в Кыргызстане»;
- ОО «Ассоциация поваров КР»;
- бизнес-ассоциация «ЖиА»;
- Ассоциация частных агентств занятости;
- Союз молодых инвалидов Чуйской области;
- ОЮЛ «Кыргызская ассоциация образования взрослых»;
- ОЮЛ «Ассоциация предприятий общественного питания»;
- учреждение «Отраслевой центр независимой сертификации профессиональных компетенций и навыков в сфере общественного питания»;
- ОЮЛ «Ассоциация малых ГЭС».
Отмечается, что со многими этими партнерами ФРН и ранее тесно сотрудничал в рамках проектов АБР, а некоторые изъявили желание начать совместную работу в новом году. В течение февраля учреждение планирует расширить список курсов и учебных заведений, а также подписать дополнительные меморандумы о сотрудничестве с новыми партнерами.