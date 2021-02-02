Фонд развития навыков составил списки краткосрочных курсов по 99 профессиям. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда и соцразвития.

Фонд развития навыков (ФРН) призван анализировать востребованные профессии, развивать профнавыки у граждан страны, а также содействовать работодателям в подготовке и повышении квалификации кадров в короткие сроки.

На заседании отборочного комитета ФРН отобраны и утверждены 67 учебных заведений республики (колледжи, лицеи, частные учебные центры), списки 99 профессий по ним для краткосрочных курсов, а также одобрен список ключевых партнеров.

В течение января подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве со следующими 15 партнерами ФРН:

Министерство образования и науки;

Агентство начального профессионального образования при Минобразе;

Агентство по продвижению и защите инвестиций;

Торгово-промышленная палата;

Федерация профсоюзов;

Международный деловой совет;

ОЮЛ «Ассоциация развития образования в Кыргызстане»;

ОО «Ассоциация поваров КР»;

бизнес-ассоциация «ЖиА»;

Ассоциация частных агентств занятости;

Союз молодых инвалидов Чуйской области;

ОЮЛ «Кыргызская ассоциация образования взрослых»;

ОЮЛ «Ассоциация предприятий общественного питания»;

учреждение «Отраслевой центр независимой сертификации профессиональных компетенций и навыков в сфере общественного питания»;

ОЮЛ «Ассоциация малых ГЭС».

Отмечается, что со многими этими партнерами ФРН и ранее тесно сотрудничал в рамках проектов АБР, а некоторые изъявили желание начать совместную работу в новом году. В течение февраля учреждение планирует расширить список курсов и учебных заведений, а также подписать дополнительные меморандумы о сотрудничестве с новыми партнерами.