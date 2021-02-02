В Бишкеке откроют первый муниципальный кризисный центр для женщин

В Бишкеке откроют первый муниципальный кризисный и реабилитационный центр для женщин в трудной жизненной ситуации, подвергшихся насилию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-мэр по социальным вопросам Айжан Чыныбаева.

«Возможно размещение с детьми. Будут работать психологи и социальные работники. Наши партнеры из гражданского сектора и международные организации выразили желание поработать вместе для улучшения жизни женщин», — написала она.

Адрес центра не указывается из соображений безопасности. Открыть его планируется в ближайшее время.