Дежурная часть МВД. Знать обо всем, что происходит в стране

Начальник центра оперативного реагирования службы общественной безопасности МВД полковник Эмиль Орозакунов провел для 24.kg экскурсию по одному из самых закрытых милицейских подразделений — дежурной части Министерства внутренних дел. Офицер рассказал не только о буднях дежурных, но и о том, что им приходилось переживать в дни политических потрясений.

За пультом только старшие офицеры

Здесь работают люди, которые не читают сводки криминальных новостей и происшествий — они их формируют. 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Неприглядная металлическая дверь в коридорах центрального аппарата МВД. За ней скрывается служба, без которой правоохранительная система Кыргызстана просто не сможет работать. Информационный узел, связывающий между собой все республиканские отделения милиции, силовые ведомства и экстренные службы.

Фото 24.kg. Так дежурная часть МВД выглядит изнутри. Попасть сюда постороннему невозможно

— Знакомьтесь: подполковник милиции Кубанычбек Назаркулов. Он у нас на ближайшие сутки главный голос кыргызской милиции, — представляет сидящего за пультом дежурного Эмиль Орозакунов.

— Подполковник? По правде говоря, я думал, что на звонки граждан отвечают сержанты или прапорщики, — не скрываю удивления.

— Нет. Сержантский состав занимается охраной периметра центрального аппарата. На смену в дежурную часть заступают только старшие офицеры. Такие правила.

Этому есть логичное объяснение. На дежурного возлагается большая ответственность. Получив экстренную информацию, он должен максимально быстро проанализировать ее и передать куда нужно. Нередко от верности его решений зависят человеческие жизни.

Фото 24.kg. Подполковник милиции Кубанычбек Назаркулов. Это его голос слышат по телефону люди, обращаясь за помощью в дежурную часть

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«Помните, как в апреле 2019 года в Канте двое мужчин похитили ребенка? Я в то утро заступил на смену и первым принял эту информацию. Тут же передал ее оперативным подразделениям, оповестил ГУОБДД, чтобы они подключили к розыску систему «Безопасного города». Собирал всю информацию, которая могла помочь, принимал и анализировал звонки от граждан. Одним словом, смена была напряженная. К вечеру наши сотрудники уже знали, где скрываются похитители. Их взяли по горячим следам. Они даже не успели выставить родителям мальчишки требования. Это то, ради чего мы все работаем», — вспоминает подполковник.

Серые будни, куда же без них?

Дежурная группа, в составе которой есть следователи, криминалисты и оперативники, нередко выезжает на место преступлений, чтобы помочь сотрудникам районных управлений города и области.

Впрочем, в работе дежурных немало и будничных, обыденных для них вещей. К примеру, незадолго до нашего прихода на пульт позвонил офицер Генерального штаба Вооруженных сил. Военный предупредил, что у них запланирована учебная тревога. Часто поступают сигналы о пожарах, дебоширах на улицах, кражах и пропавших без вести людях. Нередко обращаются сюда и с жалобами на бездействие милиционеров.

«Бывает, что из РУВД на вызов приезжает совсем молодой следователь. Ему нужно помочь, что-то подсказать, посоветовать. Наши сотрудники в таких ситуациях обычно выступают в роли наблюдателей-консультантов. Если дело резонансное, по тяжкой статье, то берут его на контроль», — объясняет начальник службы Эмиль Орозакунов.

Фото 24.kg. Кухня дежурной части мало чем отличается от той, которую можно увидеть в любой бишкекской квартире. Комнату отдыха фотографировать не стали. В ней перед ночной сменой отсыпался сотрудник

Учитывая напряженность, в которой несут службу сотрудники, для них создают все возможные бытовые условия. Каждая дежурка, и центральный аппарат МВД не исключение, оснащена комнатами отдыха и кухнями. Скромно и без изысков. Есть где поспать и пообедать.

Самое трудное в нашей профессии – ждать

Большую часть своей жизни посвятивший службе в милиции офицер сам не раз сидел за пультом и принимал вызовы. В дежурную часть Эмиль Орозакунов когда-то пришел обычным инспектором. За эти годы, говорит, бывало всякое.

Когда в ноябре 2017-го из ИВС Сокулукского РУВД сбежали четверо опасных преступников, он как раз был на смене.

Фото 24.kg. Кабинет для отправки и приема оперативных сводок и для международной и внутренней связи по защищенному каналу

«В дежурную часть поступил звонок. Звонивший представился таксистом и сказал: «Здравствуйте, я опознал беглеца. Он рядом со мной». Это был очень напряженный момент. Я прекрасно понимал, что упустить преступника нельзя, но и отдавал себе отчет в том, что находившийся рядом с ним человек в опасности. Неизвестно, вооружен ли сбежавший. Что придет ему в голову в следующий момент. Водитель — совсем молодой человек — повел себя очень стойко. Нам удавалось незаметно поддерживать с ним связь все время, пока он хитростью не вывез пассажира к месту, где его ждали оперативники», — вспоминает Эмиль Орозакунов.

Сложнее всего смены проходят в дни, когда в стране политические волнения. Март 2005 года, апрель 2010-го, прошлогодний октябрь. Для дежурной части это настоящее испытание на прочность.

«Сколько мы этих потрясений уже пережили! Самое сложное — отслеживать происходящее и ждать, чем же все закончится. Когда митингующие подходят к центральному аппарату МВД, дежурная часть в том числе заступает и на охрану здания. А здесь сотрудники, оружие и документы, за сохранность которых мы несем ответственность. В 2010 году мы оказались на грани приказа, выполнять который, к счастью, не пришлось», — говорит офицер милиции.

Это был очень тяжелый момент. Мы уже стояли на подоконниках с оружием наизготовку. Я ждал команды и думал: неужели сейчас мне придется стрелять в собственный народ? Эмиль Орозакунов

Фото 24.kg. Начальник службы полковник Эмиль Орозакунов показывает систему видеоконтроля, установленную по периметру Министерства внутренних дел

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Комментировать то, что происходило в ночь с 5 на 6 октября прошлого года, он не стал, напомнив, что по этим событиям сегодня ведется следствие. На этом экскурсия в дежурную часть МВД закончилась.

Напоследок несколько цифр, наглядно демонстрирующих масштабы работы дежурных кыргызской милиции. За 2020-й они приняли 222 тысячи 206 сообщений от граждан. 12 тысяч 426 телефонных звонков поступили непосредственно на пульт дежурного центрального аппарата МВД. Следственно-оперативные группы по всему Кыргызстану 150 тысяч 566 раз выезжали на место происшествий. По горячим следам им удалось задержать 1 тысячу 992 подозреваемых.