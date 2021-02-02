Столичные детские сады могут получить инвестиции до $50 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, прием заявок на участие в бизнес-акселераторе для образовательных учреждений, организаций и бизнеса, работающих в сфере раннего развития детей в Бишкеке, объявила новая глобальная инициатива Фонда Ага Хана по развитию, направленная на поддержку предприятий-стартапов, а также малых и средних предприятий, Accelerate Prosperity.

Участники смогут пройти интенсивную программу обучения, получить бизнес-консультацию. Успешные выпускники смогут побороться за шанс привлечь инвестиции до $50 тысяч для развития своего бизнеса.

В конкурсе могут принять участие частные детские сады, учреждения для дополнительного образования и для раннего развития детей, имеющие опыт работы не менее одного года и ежегодную выручку от 250 тысяч сомов.

Более подробно о конкурсе и условиях участия можно узнать по ссылке или телефону 0990935008.

В мэрии отметили, что бизнес-акселератор организован в рамках проекта «Местное преобразование», который финансируется агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом Ага Хана. Проект нацелен на поиск новых, инновационных решений сложных проблем на низовом уровне среди уязвимых сообществ в разных секторах и в масштабе нескольких стран.