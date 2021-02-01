В Джалал-Абадской области ограбили иностранца. Подозреваемых ищут

В Джалал-Абадской области милиция разыскивает подозреваемых в ограблении гражданина Турции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, 31 января двое мужчин примерно 20-25 лет попросили 37-летнего иностранца подвезти их к камнеобрабатывающему заводу. Проехав в сторону Таш-Булакского айыльного аймака, они начали угрожать заявителю, отобрали 1 тысячу сомов и сотовый телефон.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. Подозреваемых разыскивают.