17:36
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Общество

В Джалал-Абадской области ограбили иностранца. Подозреваемых ищут

В Джалал-Абадской области милиция разыскивает подозреваемых в ограблении гражданина Турции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

По ее данным, 31 января двое мужчин примерно 20-25 лет попросили 37-летнего иностранца подвезти их к камнеобрабатывающему заводу. Проехав в сторону Таш-Булакского айыльного аймака, они начали угрожать заявителю, отобрали 1 тысячу сомов и сотовый телефон.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, и начато досудебное производство по статье 201 «Грабеж» УК КР. Подозреваемых разыскивают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181891/
просмотров: 278
Версия для печати
Материалы по теме
Отобрал телефон и деньги. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на семью в Бишкеке
У мужчины в мечети Бишкека украли сумку с 900 тысячами сомов
Бишкекчанка ограбила бутик в торговом центре «Караван». Ее задержали
Кыргызстанец в Екатеринбурге ограбил сожительницу почти на полмиллиона рублей
Пассажирку маршрутки в Бишкеке ограбили на $40 тысяч. Подозреваемого задержали
В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов
В Бишкеке двое мужчин ограбили гражданина Китая. Их задержали
Угрозами отобрал телефон. В Бишкеке задержали подозреваемого в ограблении
Угрозами отобрал Iphone 7. Подозреваемого в грабеже задержали в Бишкеке
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Праворульная лазейка. Как на&nbsp;дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
17:34
На подстанции «Восточная» отключился трансформатор На подстанции «Восточная» отключился трансформатор
17:33
Бывшего президента ЗАО «Компания Манас Менеджмент» водворили в СИЗО-1
17:24
Новая структура правительства. Какие госорганы намерены упразднить власти
17:23
Журналиста Ыдырыса Исакова грозят принудительно доставить на допрос в ГКНБ
17:22
Бизнес-омбудсмен приветствует указ о поддержке предпринимателей