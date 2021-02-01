12:24
USD 84.80
EUR 102.72
RUB 1.11
Общество

Еще один митинг в Бишкеке. Жители Чуйской области требуют выдать им землю

В Бишкеке к зданию Дома правительства вышли около 100 жителей Чуйской области. Они требуют выдать им земельные участки.

«Я и такие, как я, уже десять лет стоим в очереди на землю в сельсовете Аламединского района. Но не можем ее получить. Много тех, кто уже купил землю, но до сих пор не может получить разрешительные документы. Это откровенное мошенничество», — сказала участница акции Бактыгуль Омуралиева.

Отметим, возле здания Верховного суда проходит акция в поддержку главы профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181814/
просмотров: 1130
Версия для печати
Материалы по теме
Арендаторы ТЦ «Караван» вновь вышли на митинг к Дому правительства
Сторонники Мухаммедкалыя Абылгазиева устроили митинг в здании суда
Дело Курсана Асанова. У здания суда митингуют сторонники
Супругу Абдиля Сегизбаева задержали. Она выходила на митинг к филармонии
Воздуха и так не хватает. Жители микрорайона «Восток-5» вышли на митинг
Бишкекчане вышли на митинг против повышения стоимости проезда в маршрутках
Родственники умерших от коронавируса вышли на митинг к зданию Минздрава
Одиночный пикет. Бишкекчанин вышел поддержать Алексея Навального
Скандал в музучилище Оша. Коллектив вновь митингует против Самары Каримовой
Сестру Каната Исаева хотят уволить из Токмакской горбольницы. Врачи протестуют
Популярные новости
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане новый президент и&nbsp;очередной экс-премьер за&nbsp;решеткой Неделя-24. В Кыргызстане новый президент и очередной экс-премьер за решеткой
Праворульная лазейка. Как на&nbsp;дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины Праворульная лазейка. Как на дорогах Кыргызстана появляются запрещенные машины
Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за&nbsp;вымогательство взятки Глава пресс-службы Садыра Жапарова задержан за вымогательство взятки
Школы Бишкека не&nbsp;начнут учиться офлайн с&nbsp;1&nbsp;февраля Школы Бишкека не начнут учиться офлайн с 1 февраля
Бизнес
МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в&nbsp;2021 году МВФ прогнозирует 11,5 процента роста экономики Индии в 2021 году
Сто лет кыргызскому футболу исполняется в&nbsp;2021 году Сто лет кыргызскому футболу исполняется в 2021 году
Порт Чабахар в&nbsp;Иране&nbsp;&mdash; возможность выхода на&nbsp;новый рынок для Кыргызстана Порт Чабахар в Иране — возможность выхода на новый рынок для Кыргызстана
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
1 февраля, понедельник
12:12
Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипов о сокращении кабмина Из 22 членов правительства останется 16. Улукбек Марипо...
12:03
Улукбек Марипов прокомментировал предполагаемую отставку министра образования
11:56
Модернизация ТЭЦ. Судебное заседание снова отложили из-за неявки прокурора
11:55
У Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе появился новый сайт
11:53
Арендаторы ТЦ «Караван» вновь вышли на митинг к Дому правительства