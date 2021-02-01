Еще один митинг в Бишкеке. Жители Чуйской области требуют выдать им землю

В Бишкеке к зданию Дома правительства вышли около 100 жителей Чуйской области. Они требуют выдать им земельные участки.

«Я и такие, как я, уже десять лет стоим в очереди на землю в сельсовете Аламединского района. Но не можем ее получить. Много тех, кто уже купил землю, но до сих пор не может получить разрешительные документы. Это откровенное мошенничество», — сказала участница акции Бактыгуль Омуралиева.

Отметим, возле здания Верховного суда проходит акция в поддержку главы профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова.