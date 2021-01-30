В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 330 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 732 пациента, в больницах — 598. В том числе 27 человек — в крайне тяжелом состоянии, 179 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (387 человек, или 64,7 процента) оценивают как средней тяжести. Только пять пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 138 человек. В Бишкеке выписаны 52 человека, Чуйской области — 50, Ошской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 7, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 80 тысяч 781 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.