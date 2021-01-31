В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 288 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 702 пациента, в больницах — 586. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 170 — в тяжелом. Состояние основной массы больных (388 человек, или 66,2 процента) оценивают как средней тяжести. Только два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 115 человек. В Бишкеке выписаны 65 человек, Оше — 2, Чуйской области — 15, Ошской — 8, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 8.

С начала марта выздоровели 80 тысяч 896 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.