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Общество
Сюжет: COVID-19

В Бишкеке отмечается снижение заболеваемости ОРВИ

В Бишкеке отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, вице-мэр по социальным вопросам Айжан Чыныбаева провела рабочее совещание с руководителями городских организаций здравоохранения, на котором обсудили эпидемиологическую ситуацию по ОРВИ, гриппу и коронавирусной инфекции в Бишкеке, принимаемые меры по недопущению и дальнейшему распространению COVID-19 и другие вопросы.

В муниципалитете отметили, что всего в столице зарегистрировано 28 тысяч 133 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

«За 2020 год зарегистрировано 52 тысячи 183 случая ОРВИ. Отмечается снижение заболеваемости на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В январе 2021 года зарегистрировано 3 тысячи 759 случаев ОРВИ против 9 тысяч 512 за аналогичный период в 2020-м. Снижение заболеваемости на 39,5 процента», — отметили в мэрии.

Вице-мэр обратила внимание на процесс цифровизации столичных поликлиник. С осени 2019 года запись к врачу осуществляется онлайн на портале registratura.med.kg. К нему подключены все городские центры семейной медицины. По данным городского управления здравоохранения, с момента запуска программы на прием к врачу через портал записались 123 тысячи 220 раз.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181541/
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