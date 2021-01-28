Студенты-контрактники жалуются: ректоры вузов их не слышат, чиновники игнорируют

Студенты-контрактники встречались с министром образования Алмазбеком Бейшеналиевым. Просили решить вопрос о предоставлении 50-процентной скидки за обучение. Подробности 24.kg рассказала учащаяся второго курса юридического факультета МУК Милена Алымбаева.

По ее словам, на встрече присутствовали также студенты БГУ, Кыргызского экономического университета, Юридической академии, был студент КРСУ.

«Нам так и не дали внятных и адекватных объяснений, по какой причине вузы не хотят снижать стоимость обучения. Министр сказал, что 90 процентов контрактных денег уходит на зарплату преподавателей. Но никаких расчетов, доказательств не привел. А ректорат наших учебных заведений, куда мы обращаемся с марта прошлого года с таким требованием, вообще, игнорирует нас. Кураторы в переписке чуть ли не угрожают, как будто в нашей просьбе есть что-то криминальное», — сказала Милена Алымбаева.

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Она добавила, что вследствие пандемии многие студенты потеряли родных, большинство лишились подработки, кто-то переболел коронавирусом и просто нет денег платить за учебу. «Но министерство не желает идти нам навстречу. Министр заявляет, что на наши контрактные деньги вузы покупают педагогам ноутбуки, эфирное время в приложении Zoom. Но вот насчет последнего я не понимаю, зачем это нужно. Есть же множество бесплатных программ. И потом, мы же тоже покупаем компьютеры, и тоже траты у нас. Но почему-то на наши потребности всем плевать», — возмутилась Милена Алымбаева.

Студентка подчеркнула: если законным путем их вопрос не решат, учащиеся готовы выйти на митинг.

В Министерстве образования пояснили, что средняя стоимость обучения в высших учебных заведениях составляет 28 тысяч 540 сомов, около 76 процентов из них уходит на оплату труда сотрудников, еще около 22 процентов — на текущие расходы и только 1,4 процента идет на укрепление материально-технической базы.

Заместитель министра образования Нурлан Омуров добавил, что переход на дистанционную форму не повлек значительного уменьшения фонда оплаты труда, сокращения преподавателей. По его словам, на 185 тысяч студентов республики приходится 17 тысяч преподавателей, которые не прекращали работать после перехода на дистанционный формат обучения. Кроме того, многим вузам пришлось улучшать цифровую инфраструктуру — готовить образовательные ресурсы, разворачивать серверы, организовывать обратную связь и так далее.

Напомним, что студенты неоднократно требовали от Министерства образования решить вопрос о снижении стоимости обучения. В то же время правительство дало отрицательное заключение по законопроекту Дастана Бекешева, которым предлагалось наделить ведомство правом издавать приказы по скидке, отсрочке и рассрочке оплаты услуг образования при введении режима чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации.