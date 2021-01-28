Журналиста Ыдырыса Исакова вызвали на допрос в управление ГКНБ Оша

Журналиста Ыдырыса Исакова вызвали на допрос в управление ГКНБ города Оша. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что он вызван в органы по уголовному делу, фигурантом которого является начальник управления внутренних расследований и безопасности ГСБЭП Айбек Токоев. По предварительным данным, журналист должен рассказать, откуда получил информацию, опубликованную в СМИ.

Известно, что следственная группа, которая расследует это дело, находится в Оше.

Напомним, АКС ГКНБ возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Айбека Токоева. По предварительной оценке, общая стоимость недвижимости бывшего начальника управления ГСБЭП составляет более $4 миллионов, что не соответствует его легальным доходам.