Музыканты из Кореи перепели звуки Windows, «Тетриса» и «Марио»

Корейская акапельная группа перепела звуки операционной системы Windows, а также игр «Тетрис» и «Супер Марио». Об этом сообщает издание DTF.

Музыканты из группы Maytree вживую спели некоторые классические звуки операционных систем Windows — звуки включения Windows XP и Windows Vista, вставки и извлечения USB-флешки, возникновения ошибки и другие.

Опубликованное в TikTok видео набрало более 4,5 миллиона лайков за три дня и стало самым популярным на канале группы.

Ранее группа также перепела несколько музыкальных тем из Super Mario Bros. и заглавную тему игры «Тетрис».