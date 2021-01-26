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Общество

Музыканты из Кореи перепели звуки Windows, «Тетриса» и «Марио»

Корейская акапельная группа перепела звуки операционной системы Windows, а также игр «Тетрис» и «Супер Марио». Об этом сообщает издание DTF.

Музыканты из группы Maytree вживую спели некоторые классические звуки операционных систем Windows — звуки включения Windows XP и Windows Vista, вставки и извлечения USB-флешки, возникновения ошибки и другие.

@maytree_music

#fyp #foryourpage #windowsong #윈도우송 #acapella #acca  #maytree #메이트리 #humaneffect

♬ 오리지널 사운드 - 아카펠라 Maytree 메이트리 - Maytree 메이트리
Опубликованное в TikTok видео набрало более 4,5 миллиона лайков за три дня и стало самым популярным на канале группы.
@maytree_music

#tetris #acapella

♬ 오리지널 사운드 - 아카펠라 Maytree 메이트리 - Maytree 메이트리

Ранее группа также перепела несколько музыкальных тем из Super Mario Bros. и заглавную тему игры «Тетрис».

@maytree_music

#game #gamemusic #supermario #nintendo #acapella #maytree Follow linkoutube.com/maytreeofficial

♬ 오리지널 사운드 - 아카펠라 Maytree 메이트리 - Maytree 메이트리

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181257/
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