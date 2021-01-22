Из-за обильного снегопада начались аварийные отключения электроэнергии

В связи с обильным снегопадом в ОАО «Северэлектро» зафиксированы аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отключения отмечены в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях. Над устранением повреждений электрооборудования работают 32 оперативно-выездные бригады, из них по столице — 8, по Чуйской области — 19 и по Таласской — 5.

Для обеспечения потребителей бесперебойным электроснабжением весь персонал ОАО «Северэлектро» работает в усиленном режиме.