Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Кулатова часть коммуникаций уберут под землю

Накануне глава Первомайского района Максат Нусувалиев провел выездное совещание по улице Кулатова, которая будет отремонтирована в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог за счет КНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, изучен отрезок от улицы Байтика Баатыра до Каракульской. По итогам Бишкекзеленхозу поручено провести инвентаризацию зеленых насаждений, управлению землепользования и строительства (УЗС) совместно с управлением капстроительства (УКС), МТУ № 12 — выдать уведомление о демонтаже объектов возле лицея № 5, а управлению земельных ресурсов (УЗР) — рассмотреть вопрос о расторжении договоров или переносе павильонов возле дома № 14 в микрорайоне «Юг-2».

«Бишкектеплосети» рекомендовали провести часть тепловой воздушной сети под землей, «Северэлектро» и Бишкекским городским телефонным сетям — убрать старые деревянные опоры и свисающие кабели.

Также аким попросил «Бишкекгаз» перенести или демонтировать газопровод напротив дома № 43 по улице Кулатова, подпадающий под реконструкцию дороги.

В 2021-м в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог в Бишкеке планируется отремонтировать 35 улиц. Всего за два года в городе планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт произведут за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.