18:49
USD 84.80
EUR 102.68
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Ремонт дорог в Бишкеке. На улице Кулатова часть коммуникаций уберут под землю

Накануне глава Первомайского района Максат Нусувалиев провел выездное совещание по улице Кулатова, которая будет отремонтирована в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог за счет КНР. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, изучен отрезок от улицы Байтика Баатыра до Каракульской. По итогам Бишкекзеленхозу поручено провести инвентаризацию зеленых насаждений, управлению землепользования и строительства (УЗС) совместно с управлением капстроительства (УКС), МТУ № 12 — выдать уведомление о демонтаже объектов возле лицея № 5, а управлению земельных ресурсов (УЗР) — рассмотреть вопрос о расторжении договоров или переносе павильонов возле дома № 14 в микрорайоне «Юг-2».

«Бишкектеплосети» рекомендовали провести часть тепловой воздушной сети под землей, «Северэлектро» и Бишкекским городским телефонным сетям — убрать старые деревянные опоры и свисающие кабели.

Также аким попросил «Бишкекгаз» перенести или демонтировать газопровод напротив дома № 43 по улице Кулатова, подпадающий под реконструкцию дороги.

В 2021-м в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог в Бишкеке планируется отремонтировать 35 улиц. Всего за два года в городе планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров.

Многие улицы из этого списка расширят или построят заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт произведут за счет грантовых средств Китайской Народной Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180639/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке. Четыре развязки планируют построить в столице
Ремонт дорог в Бишкеке. Демонтировать придется более 900 объектов
Ремонт дорог в Бишкеке. По китайскому гранту работы начаты на шести улицах
Пешеходный мост через БЧК обещает отремонтировать мэрия Бишкека
Ремонт дорог в Бишкеке. В 2021 году за счет гранта КНР отремонтируют 35 улиц
Ремонт дорог. Бишкекасфальтсервис ежедневно будет встречаться с горожанами
Заасфальтировать проход к дому на проспекте Манаса просят его жильцы
В Бишкеке устраняют дефекты на дорогах, отремонтированных на средства КНР
Бишкекасфальтсервис вновь объявил тендер на строительство моста через Южный БЧК
В Бишкеке через южный БЧК построят мост за 23 миллиона сомов
Популярные новости
$100&nbsp;с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к&nbsp;началу офлайн-обучения $100 с класса. Как родителям рекомендуют подготовиться к началу офлайн-обучения
Дорогая машина и&nbsp;новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на&nbsp;критику в&nbsp;соцсетях Дорогая машина и новый iPhone. Глава ГСБЭП ответил на критику в соцсетях
Возвращение в&nbsp;школу. Надолго&nbsp;ли? Возвращение в школу. Надолго ли?
Сколько вы&nbsp;готовы платить за&nbsp;проезд в&nbsp;маршрутках Бишкека? Опрос Сколько вы готовы платить за проезд в маршрутках Бишкека? Опрос
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
Как в&nbsp;криминальном фильме 90-х. Владелец сети &laquo;Спекулянт&raquo; заявляет о&nbsp;рейдерстве Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве
Подали газ в&nbsp;жилмассиве &laquo;Чон-Арык&raquo;. Жильцы делятся впечатлениями Подали газ в жилмассиве «Чон-Арык». Жильцы делятся впечатлениями
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
20 января, среда
18:48
Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение Трагедия в Борскооне 1998 года. Суд вынес решение
18:39
Россия продлила антиковидные меры. Что делать находящимся в РФ кыргызстанцам
18:36
Экономика выйдет из тени. Кабмин рассказал о плюсах виртуальных кассовых машин
18:30
21 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:14
В Оше ограбили таксиста. В чехле телефона он хранил 500 тысяч сомов