Возвращение детей в школы не сказалось на эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«С ноября поэтапно многие школы возобновили учебу. За это время случаев вспышек или изменения эпидситуации, связанных с образовательным процессом, нет. Зарегистрированы отдельные случаи заболевания учителей, учеников. Ситуация отслеживается, чрезвычайные комиссии на местах ведут контроль», — добавил он.

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Замминистра обратился к родителям с просьбой уделять внимание здоровью учеников. «Утром проверяйте, нет ли температуры, после возвращения из школ — опрашивайте, осматривайте. При наличии признаков заболевания обращайтесь к медработникам», — отметил Нурболот Усенбаев.

Напомним, с 18 января учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в Бишкеке вернулись к традиционной форме обучения. На начало второй четверти возобновили работу в офлайн-режиме 2 тысячи 100 школ.