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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане утвердили новый алгоритм для въезжающих в страну

В Кыргызстане утвердили новый алгоритм для въезжающих в страну. Документ размещен на сайте Министерства здравоохранения.

В нем отмечается, что при регистрации на посадку из зарубежных стран граждане КР, иностранцы и лица без гражданства предъявляют представителям авиакомпании результаты ПЦР-исследования, свидетельствующие об отсутствии SARS-CoV-2.

На борт допускаются лица только с отсутствием клинических проявлений коронавирусной инфекции и наличием справки об отрицательном результате ПЦР-исследования, проведенного за последние 72 часа с момента отбора проб заболевания.

Это требование не распространяется на сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в КР, международных организаций и их представительств, расположенных на территории КР, а также членов их семей (при заблаговременном информировании об их прибытии через МИД), членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся по приглашению МИД и других компетентных государственных органов, членов экипажа воздушных судов, а также детей дошкольного возраста (до семи лет включительно) в сопровождении родителей или законных представителей, международных наблюдателей за выборным процессом, направляющихся в КР.

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На борту воздушного судна бортпроводники авиакомпаний раздают пассажирам анкету прибывающего в Кыргызстан. Ее сдают вместе с результатами ПЦР-тестирования в здании аэропорта сотрудникам санитарно-карантинных постов.

«На борту обязательно использование масок, антисептиков. При получении информации от бортпроводника о наличии на борту пассажира/пассажиров с коронавирусной инфекцией определяются контактные лица: пассажиры двух рядов спереди, двух рядов сзади и ряда сбоку. Они подлежат медицинскому наблюдению по месту жительства. После прибытия воздушного судна в аэропорт проводится термометрия на борту судна/в залах прилета», — говорится в документе.

При выявлении клинических проявлений у пассажиров и/или членов экипажа они госпитализируются службами скорой помощи в места, определенные Минздравом, а на борту самолета проводится полная дезинфекция.

В приказе отмечается, что при истечении срока ПЦР-анализа по объективным причинам, связанным с перелетом или из-за задержки рейса, пассажиры должны пройти его в здании аэровокзала по месту прибытия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180346/
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