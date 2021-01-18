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Общество

В парке «Ынтымак-2» появится барельеф в этническом стиле

В парке «Ынтымак-2» появится барельеф в этническом стиле, сейчас его готовят специалисты муниципального предприятия «Бишкексвет». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, барельеф изготовят из гипса, он украсит амфитеатр в парке.

«Специалисты уже установили металлические конструкции для посадочных мест в театре. Ведутся работы по обшивке металлической инсталляции «Юрты» натуральными камнями. Изготовлена пятиметровая металлоконструкция в виде национального музыкального инструмента комуз, которая скоро будет установлена в парке», — отметили в мэрии.

В мэрии напомнили, что в случае отсутствия освещения на улицах можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу Бишкексвета по номерам: 0312463089, 0312576351 или на WhatsApp по номерам: 0777902115, 0702805756.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/180271/
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