В парке «Ынтымак-2» появится барельеф в этническом стиле, сейчас его готовят специалисты муниципального предприятия «Бишкексвет». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
По ее данным, барельеф изготовят из гипса, он украсит амфитеатр в парке.
«Специалисты уже установили металлические конструкции для посадочных мест в театре. Ведутся работы по обшивке металлической инсталляции «Юрты» натуральными камнями. Изготовлена пятиметровая металлоконструкция в виде национального музыкального инструмента комуз, которая скоро будет установлена в парке», — отметили в мэрии.