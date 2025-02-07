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На проспекте Чингиза Айтматова не горят фонари. Бишкекчане просят починить их

На проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке большая часть уличных фонарей не работает. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Неужели так трудно установить датчики, которые будут подавать сигнал, если нет питания? Столько денег потратили на фонари, для чего? Чтобы они просто стояли?» — спросил он.

По словам горожанина, фонари на восточной стороне улицы не горят с начала зимы. Работает либо одна лампочка из двух, либо вовсе не горят обе.

В муниципальном предприятии «Бишкексвет» сообщили 24.kg, что к ним не поступали заявки по этому вопросу.

«Проспект Чингиза Айтматова — основная трасса. Если один светильник не горит, сотрудники выезжают на следующий день», — сказали там.

В предприятии отметили, что они проверят освещение на месте поломки.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/319258/
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