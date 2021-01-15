Афиша Бишкека на выходные: выставки, музыкальная комедия, концерт

Театр

16 января. Музыкальная комедия «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

16-17 января. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (на проспекте Манаса, ЦУМ-2), 10.00-19.00.

16-17 января. Выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

3-31 января. Выставка «Впечатление»

Работы художниц Киры Асанбековой и Айкерим Муканбетовой созданы за это лето, за прогулкой и поиском мотивов. Здесь вы найдете работы разных жанров, авторские работы и репродукции известных художников. Кафе Chicken Star, 11.00-23.00.

24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»

На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.

Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, выступления

16 января. «Открытый микрофон»

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.

Кафе Chicken Star, 20.00.

16 января. Jazz Jam Session

В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Ольга Комкова и другие. Места ограничены.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Мастер-классы, семинары

16 января. Мастер-класс по акриловой живописи

Под руководством художницы Зульфии Акимовой вы создадите свой шедевр. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

17 января. Мастер-класс «Роспись на предметах»

Под руководством мастера Зульфии Акимовой вы научитесь интересной технике росписи на любой поверхности — сумке, деревянной шкатулке, одежде. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.

Для детей

2-31 января. Выставка динозавров-роботов

Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.

Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.