Афиша Бишкека на выходные: выставки, музыкальная комедия, концерт

Театр
16 января. Музыкальная комедия «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)
Современная история о любви и поиске своей второй половины, конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают свою судьбу. Итог — счастливый финал.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
16-17 января. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (на проспекте Манаса, ЦУМ-2), 10.00-19.00.
16-17 января. Выставки
Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
3-31 января. Выставка «Впечатление»
24 декабря — 24 января. Выставка «Новый соцреализм»
На выставке свои работы представят участники стипендиального проекта Tolon Museum Нюргуяна Иннокентьева, Омуркул уулу Базаркул, Саркын Сооронбаев, Бухрамжан Темиров, Таалай Усубалиев, а также приглашенные художники Таалай Курманов и Сансыз Мирзираимов.
Выставочный зал Союза художников, галерея «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.
Концерты, выступления
16 января. «Открытый микрофон»
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Желающим выступить нужно прийти пораньше и записаться у ведущего.
Кафе Chicken Star, 20.00.
16 января. Jazz Jam Session
В программе Виола Бабаджанова, Алижан Бабаджанов, Азиз Гапаров, Денис Смоляков, Антон Ставничий, Алик Азизов, Ольга Комкова и другие. Места ограничены.
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Мастер-классы, семинары
16 января. Мастер-класс по акриловой живописи
Под руководством художницы Зульфии Акимовой вы создадите свой шедевр. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.
17 января. Мастер-класс «Роспись на предметах»
Под руководством мастера Зульфии Акимовой вы научитесь интересной технике росписи на любой поверхности — сумке, деревянной шкатулке, одежде. Материалы входят в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 13.00.
Для детей
2-31 января. Выставка динозавров-роботов
Это захватывающее путешествие на миллионы лет назад, когда землю населяли гигантские рептилии. Вас ждут более 20 гигантских ящеров Мелового и Юрского периодов. Дети смогут оседлать и покататься на одном из динозавров, поучаствовать в призовой дино-викторине, а также почувствовать себя юными учеными и провести исторические раскопки.
Дворец спорта имени Кожомкула, 11.00-18.00.