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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Освобождение Батукаева. Сторонники Атамбаева устроили митинг в здании суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева устроили митинг в здании суда. Около 30 человек требуют его освобождения. На плакатах также написано требование об аресте экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179978/
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