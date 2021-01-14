Освобождение Батукаева. Сторонники Атамбаева устроили митинг в здании суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева устроили митинг в здании суда. Около 30 человек требуют его освобождения. На плакатах также написано требование об аресте экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, что в отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по незаконному освобождению кримавторитета Азиза Батукаева, беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, по фактам коррупции и легализации преступных доходов.