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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ прокомментировал вызов на допрос жены Курсана Асанова

Жена экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова Кульнара Усенканова была вызвана на допрос в рамках уголовного дела. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре госкомитета.

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Уточняется, что Усенканова пришла на допрос 11 января. До начала следственных действий ей стало плохо, после этого были вызваны врачи военно-медицинской службы ГКНБ.

«Кульнару Усенканову ранее неоднократно вызывали на допрос для действий по досудебному производству. Врачи ГКНБ рекомендовали ей прохождение осмотра в центре лучевой диагностики «Юрфа». В сопровождении врачей женщину доставили в медцентр, где ей предписали стационарное лечение. Она госпитализирована в отделение неврологии Национального госпиталя Минздрава», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Кульнары Усенкановой. По версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179898/
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