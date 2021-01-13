ГКНБ прокомментировал вызов на допрос жены Курсана Асанова

Жена экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова Кульнара Усенканова была вызвана на допрос в рамках уголовного дела. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре госкомитета.

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Уточняется, что Усенканова пришла на допрос 11 января. До начала следственных действий ей стало плохо, после этого были вызваны врачи военно-медицинской службы ГКНБ.

«Кульнару Усенканову ранее неоднократно вызывали на допрос для действий по досудебному производству. Врачи ГКНБ рекомендовали ей прохождение осмотра в центре лучевой диагностики «Юрфа». В сопровождении врачей женщину доставили в медцентр, где ей предписали стационарное лечение. Она госпитализирована в отделение неврологии Национального госпиталя Минздрава», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, ранее пресс-центр ГКНБ сообщил о начале досудебного производства по факту крупного мошенничества в отношении супруги бывшего замглавы МВД Курсана Асанова Кульнары Усенкановой. По версии следствия, она в 2017-2018 годах получила от гражданина А.О. денежные средства в размере более $5 миллионов для ведения общего бизнеса, которые отказывается возвращать.

Напомним, ранее Кульнара Усенканова фигурировала в другом уголовном деле — о неуплате налогов. Дело вела Военная прокуратура. Известно, что супруга Курсана Асанова ранее владела несколькими фирмами, затем их ликвидировали. В 2019-м Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту неуплаты налогов и передала расследование в Военную прокуратуру.