«Безопасный город». На доставку «писем счастья» потратят 59,7 миллиона сомов

На доставку «писем счастья» по проекту «Безопасный город» потратят 59,7 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, закупает услугу Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Отмечается, что доставка заказных писем должна осуществляться по всей территории Кыргызстана. Также участник конкурса должен иметь возможность интеграции с автоматизированной системой «Безопасный город», которая обеспечивает и контролирует статус письма о доставке или возврате с указанием причин, с последующим учетом сроков оплаты, а также начисления пени.