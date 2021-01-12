13 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Гагарина, Бронированной, Кочкорской, Абдыкадырова, переулки Волжский, Лазурный, Беговой;

9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек, Ак-Кула, Курсант);

9.00-12.00 — отрезки улиц Зеленой, Абдымомунова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинской, Щербакова, Профессора Зимы, Саадаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Табачной, Осмонкула, Древесной, Узгенской, Кирпичной, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, улиц Школьной, Репина, Захарьева, переулки Виноградный, Ипподромный, Сумской, Балыкчинский;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Баба-Ата, Аилчиева, Бердибаева, Абдрахманова, Чортекова, Набережная);

11.00-17.00 — переулки Челябинский, Ужгородский, улицы Тулебердиева, Боталиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Краснознаменной;

13.00-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Фрунзе, Никитина, Осмонкула, проспекта Жибек Жолу;

14.00-17.00 — жилмассив «Дордой».