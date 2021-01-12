COVID-19. Черный июль в картинах Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Кыргызстана Таалайбек Усубалиев написал серию картин о волонтерах и жертвах COVID-19. Он выставил их на своей странице в Facebook.

Героями картин стали медики, волонтеры и люди, заразившиеся коронавирусом. Редакция 24.kg решила показать работы художника с его комментариями.

Посвящается всем медицинским работникам.

Фото из Facebook. «В борьбе с COVID-19». Холст, масло, 180х220

Низкий поклон всем, кто боролся с COVID-19.

Фото из Facebook. «Волонтеры». Холст, масло, 90х120

Посвящается всем погибшим медицинским работникам.

Фото из Facebook. «Зараженная коронавирусом». Холст, масло, 90х80

Чем больше становится заболевших, тем больше врачей заражается коронавирусом.

Фото из Facebook. «Красная зона». Холст, масло, 60х52

На картине запечатлен молодой волонтер, который снимает защитный костюм, из-под которого потоком льется пот.

Фото из Facebook. «Изможденный волонтер». Холст, масло, 60х52

Медицинский работник, присевший отдохнуть во время своей смены. Есть большое желание на каждой больнице повесить табличку с надписью «Спасибо врачам!»

Фото из Facebook. «Жизнь в красной зоне». Картон, холст, масло, 39х33

На картине запечатлен момент ощущения беспомощности. Она в первый раз начала помогать нуждающимся в 19 лет, на протяжении последних пяти лет она занимается благотворительностью и волонтерством. Спасибо и низкий поклон всем нашим патриотам, кто боролся с COVID-19.

Запечатлена большая душевная боль... Многие потеряли родных и близких в этой эпидемии. Есть большая надежда, что это больше не повторится.

Фото из Facebook. «Крик души». Картон, холст, масло, 23х15

Отметим, за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 374 человека.