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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Черный июль в картинах Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Кыргызстана Таалайбек Усубалиев написал серию картин о волонтерах и жертвах COVID-19. Он выставил их на своей странице в Facebook.

Героями картин стали медики, волонтеры и люди, заразившиеся коронавирусом. Редакция 24.kg решила показать работы художника с его комментариями.

Посвящается всем медицинским работникам.

из Facebook
Фото из Facebook. «В борьбе с COVID-19». Холст, масло, 180х220

Низкий поклон всем, кто боролся с COVID-19.

из Facebook
Фото из Facebook. «Волонтеры». Холст, масло, 90х120

Посвящается всем погибшим медицинским работникам.

из Facebook
Фото из Facebook. «Зараженная коронавирусом». Холст, масло, 90х80
Чем больше становится заболевших, тем больше врачей заражается коронавирусом.

из Facebook
Фото из Facebook. «Красная зона». Холст, масло, 60х52

На картине запечатлен молодой волонтер, который снимает защитный костюм, из-под которого потоком льется пот.

из Facebook
Фото из Facebook. «Изможденный волонтер». Холст, масло, 60х52

Медицинский работник, присевший отдохнуть во время своей смены. Есть большое желание на каждой больнице повесить табличку с надписью «Спасибо врачам!»

из Facebook
Фото из Facebook. «Жизнь в красной зоне». Картон, холст, масло, 39х33
На картине запечатлен момент ощущения беспомощности. Она в первый раз начала помогать нуждающимся в 19 лет, на протяжении последних пяти лет она занимается благотворительностью и волонтерством. Спасибо и низкий поклон всем нашим патриотам, кто боролся с COVID-19.

Запечатлена большая душевная боль... Многие потеряли родных и близких в этой эпидемии. Есть большая надежда, что это больше не повторится.

из Facebook
Фото из Facebook. «Крик души». Картон, холст, масло, 23х15

Отметим, за весь период от коронавируса и внебольничной пневмонии, по официальным сведениям, в стране умерли 1 тысяча 374 человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179707/
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