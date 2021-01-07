11:20
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС

В день выборов президента и референдума для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС и 6 тысяч 200 комплектов оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 9 и 10 января более 60 операторов будут принимать звонки в кол-центре 119.

«С декабря 2020 года кол-центр принял около 20 тысяч звонков от кыргызстанцев по уточнению себя в списках избирателей. В первые дни нового года поступило 12 тысяч 527 звонков, из них 10 тысяч 107 по уточнению списка избирателей», — отметили в ГРС.

В связи с предстоящими выборами кол-центр 119 усилен сотрудниками подведомственных подразделений ГРС. Операторы переведены на усиленный режим работы, без выходных и праздничных дней.

В ведомстве добавили, что посредством мобильного приложения «Услуги ГРС» с 1 декабря прошлого года по 4 января 2021-го более 80 тысяч пользователей уточнили номер и адрес своего избирательного участка.

«Усилена также работа по подготовке оборудования для идентификации избирателей. В данное время 120 сотрудников ГРС ведут работы по комплектации и распределению необходимого оборудования», — заметили в пресс-службе.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179080/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп не признает победу Байдена: в Вашингтоне начались беспорядки
Выборы президента. В Кыргызстане запустили веб-приложение «Компас избирателя»
Референдум будет отменен, если против всех вариантов проголосует больше граждан
ЦИК проводит тестирование получения сигнала автоматически считывающих урн
Выборы-2021. Голосование начнется на Сахалине, завершится в Вашингтоне
Выборы президента и референдум. Аккредитовано 316 международных наблюдателей
Выборы президента. МВД прекратило проверку в отношении Имамидина Ташова
Выборы президента. Куда звонить, если выявили нарушения общественного порядка
Разгонов не будет. Милиция не станет применять силовые методы во время митингов
Выборы президента. «Общее дело» опять пожаловалось на Садыра Жапарова
Популярные новости
Газовые страдания &laquo;элитных&raquo;. Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта Газовые страдания «элитных». Как новое жилье приносит проблемы вместо комфорта
Школы в&nbsp;регионах готовятся к&nbsp;открытию после зимних каникул Школы в регионах готовятся к открытию после зимних каникул
На&nbsp;этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные На этой неделе кыргызстанцев ждут длинные выходные
Часть Бишкека и&nbsp;областей остались без электричества Часть Бишкека и областей остались без электричества
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
7 января, четверг
11:01
В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС В день выборов для идентификации избирателей задействую...
10:42
В мире COVID-19 заразились свыше 87,1 миллиона, умерли более 1,8 миллиона
10:28
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
10:28
С 7 по 10 января сервисы Налоговой службы будут работать с перебоями
10:27
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека