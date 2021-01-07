В день выборов для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС

В день выборов президента и референдума для идентификации избирателей задействуют 420 сотрудников ГРС и 6 тысяч 200 комплектов оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, 9 и 10 января более 60 операторов будут принимать звонки в кол-центре 119.

«С декабря 2020 года кол-центр принял около 20 тысяч звонков от кыргызстанцев по уточнению себя в списках избирателей. В первые дни нового года поступило 12 тысяч 527 звонков, из них 10 тысяч 107 по уточнению списка избирателей», — отметили в ГРС.

В связи с предстоящими выборами кол-центр 119 усилен сотрудниками подведомственных подразделений ГРС. Операторы переведены на усиленный режим работы, без выходных и праздничных дней.

В ведомстве добавили, что посредством мобильного приложения «Услуги ГРС» с 1 декабря прошлого года по 4 января 2021-го более 80 тысяч пользователей уточнили номер и адрес своего избирательного участка.

«Усилена также работа по подготовке оборудования для идентификации избирателей. В данное время 120 сотрудников ГРС ведут работы по комплектации и распределению необходимого оборудования», — заметили в пресс-службе.

Досрочные выборы президента и референдум по форме правления пройдут в один день — 10 января.