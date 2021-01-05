В Сулюкте выявлены финансовые нарушения на 1 миллион сомов

Аудит бюджета города Сулюкты за 2018-2019 годы выявил финансовые нарушения на 1 миллион 48 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

По результатам аудита установлена недостача товарно-материальных ценностей на 18,6 тысячи сомов, а нарушения при расходовании денежных средств — 1 миллион 20,6 тысячи сомов. В том числе необоснованные выплаты заработной платы оцениваются в 665,1 тысячи сомов, списания денежных средств и товарно-материальных ценностей — 13,2 тысячи сомов, переплата командировочных расходов — 5,2 тысячи сомов.

«Выявлена также сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженности на 337,1 тысячи сомов, дополнительно начисленные доходы в бюджет — 3,7 тысячи сомов, дополнительно начисленные доходы Социального фонда — 5,1 тысячи сомов. Из выявленных финансовых нарушений подлежат восстановлению 391,9 тысячи сомов, восстановлено в ходе аудита 79,8 тысячи сомов», — говорится в сообщении.