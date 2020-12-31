В Иссык-Кульской области активизировались запрещенные религиозные течения

В Иссык-Кульской области обеспокоены вопросами религиозного экстремизма. Об этом сообщили в УВД региона.

По его данным, сотрудники службы противодействия экстремизму и нелегальной миграции УВД провели во всех районах и городах региона семинар-тренинг по вопросам религиозного экстремизма.

На нем отметили, что сегодня в отдельных селах и городах области вопросы религиозного экстремизма становятся одной из острых проблем.

«Если ранее УВД вело борьбу по противодействию деятельности лишь одной религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», то сейчас и по другим религиозным течениям, которые признали незаконным в Кыргызстане. В последнее время в области особенно тревожит активизация религиозных течений «Инкар-Йакын», «Салафи» и других», —сообщили в ведомстве.