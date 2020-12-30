Ключи от квартир вручил мэр Бишкека выпускникам детских домов

И. о. мэра Балбак Тулобаев вручил документы от жилья семерым выпускникам детских домов и горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
По ее данным, ключи получили:
- А.Чокоева — воспитанница Военно-Антоновского детского дома, мама двоих детей;
- А.Клименко — воспитанница Чуйской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалид 1-й группы, воспитывает двоих детей;
- В.Декин — воспитанник Военно-Антоновского детского дома;
- Б.Уметалиев и А.Караева — выпускники детских-домов.
- А.Монгуш — выпускник школы-интерната имени Панфилова, инвалид 2-й группы;
- Н.Рапилбекова — состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «дети-сироты».
Все кандидатуры предложены ходатайством районных акимиатов.
По поручению и. о. градоначальника команда управлений земельными ресурсами также работает над узаконением земельных участков под существующие индивидуальные жилые дома, построенные до и после 1999 года. Сегодня еще три семьи получили постановление мэрии Бишкека, в соответствии с которым смогут получить правоудостоверяющие документы на свои жилые дома.