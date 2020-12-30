Ключи от квартир вручил мэр Бишкека выпускникам детских домов

И. о. мэра Балбак Тулобаев вручил документы от жилья семерым выпускникам детских домов и горожанам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, ключи получили:

А.Чокоева — воспитанница Военно-Антоновского детского дома, мама двоих детей;

А.Клименко — воспитанница Чуйской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалид 1-й группы, воспитывает двоих детей;

В.Декин — воспитанник Военно-Антоновского детского дома;

Б.Уметалиев и А.Караева — выпускники детских-домов.

А.Монгуш — выпускник школы-интерната имени Панфилова, инвалид 2-й группы;

Н.Рапилбекова — состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «дети-сироты».

Все кандидатуры предложены ходатайством районных акимиатов.

Фото мэрии Бишкека

По поручению и. о. градоначальника команда управлений земельными ресурсами также работает над узаконением земельных участков под существующие индивидуальные жилые дома, построенные до и после 1999 года. Сегодня еще три семьи получили постановление мэрии Бишкека, в соответствии с которым смогут получить правоудостоверяющие документы на свои жилые дома.