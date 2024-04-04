По достижении 18 лет круглым сиротам будут выплачивать по 500 тысяч сомов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, подготовлен указ президента.

«В настоящее время в стране насчитывается 1 тысяча 868 детей-сирот. Для них с этого года открываем депозит в банках на 270 миллионов сомов», — сказал глава кабмина.

Он также напомнил, что по случаю 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области в каждом министерстве проведут более 100 мероприятий, будет открыт 101 социальный объект и 100 объектов в реальном секторе.

«Вы часто поднимаете проблему дорог, но внесенный вами законопроект о дорожной реформе задерживается. Прошу поддержать документ», — обратился к депутатам Акылбек Жапаров.