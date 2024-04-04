14:57
USD 89.35
EUR 96.24
RUB 0.97
Общество

Круглым сиротам будут выплачивать по 500 тысяч сомов — глава кабмина

По достижении 18 лет круглым сиротам будут выплачивать по 500 тысяч сомов. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, подготовлен указ президента.

«В настоящее время в стране насчитывается 1 тысяча 868 детей-сирот. Для них с этого года открываем депозит в банках на 270 миллионов сомов», — сказал глава кабмина.

Он также напомнил, что по случаю 100-летия с основания Кара-Кыргызской автономной области в каждом министерстве проведут более 100 мероприятий, будет открыт 101 социальный объект и 100 объектов в реальном секторе.

«Вы часто поднимаете проблему дорог, но внесенный вами законопроект о дорожной реформе задерживается. Прошу поддержать документ», — обратился к депутатам Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290749/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина обещает решить проблему пробок в Бишкеке в течение трех лет
Генеральная прокуратура построит дом для социальных работников в Бишкеке
Акылбек Жапаров рассказал о подготовке к следующему отопительному сезону
ВВП Кыргызстана достиг 248 миллиардов сомов по итогам первого квартала 2024 года
В Кыргызстане запустят 16 крупных инфраструктурных объектов — глава кабмина
Вода и зеленая энергетика должны объединить Центральную Азию — Акылбек Жапаров
Парламентариев не зовут на торжественные открытия объектов — Акылбек Тумонбаев
Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»
Дан старт строительству экотехнологического завода в Бишкеке
#Простофакты. Акылбек Жапаров о расходах бюджета на новый борт № 1
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;отдать своего ребенка в&nbsp;пять лет в&nbsp;школу? Опрос Готовы ли вы отдать своего ребенка в пять лет в школу? Опрос
&laquo;Турецкие авиалинии&raquo; вводят новые правила для пассажиров. Какие «Турецкие авиалинии» вводят новые правила для пассажиров. Какие
Бизнес
Купите смартфон в&nbsp;O!Store и&nbsp;получите Infinix за&nbsp;полцены! Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!
Кредит на&nbsp;газификацию под 8&nbsp;процентов от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo;! Кредит на газификацию под 8 процентов от «РСК Банка»!
Почему бизнес выбирает&nbsp;О! Почему бизнес выбирает О!
Компании из&nbsp;Новосибирска представят инновации на&nbsp;MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024 Компании из Новосибирска представят инновации на MEDEXPO KYRGYZSTAN 2024
4 апреля, четверг
14:54
В Бишкеке за взятку задержали еще одну сотрудницу Счетной палаты В Бишкеке за взятку задержали еще одну сотрудницу Счетн...
14:46
Круглым сиротам будут выплачивать по 500 тысяч сомов — глава кабмина
14:45
Глава кабмина обещает решить проблему пробок в Бишкеке в течение трех лет
14:26
В Бишкеке на дороге появилась «вафельная» разметка
14:07
Купите смартфон в O!Store и получите Infinix за полцены!