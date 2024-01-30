Подписан указ в сфере государственной жилищной политики

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов жилищного обеспечения и строительства жилья для граждан Кыргызской Республики в сфере государственной жилищной политики».

В Кыргызской Республике в рамках реализации жилищной программы Кыргызской Республики «Мой дом 2021–2026» осуществляются комплексные меры, направленные на увеличение объемов строительства жилья, снижение его стоимости, улучшение условий жилищного финансирования, ипотечного кредитования и рост числа граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

Проблемами текущего состояния сферы государственной жилищной политики являются отсутствие единой политики по использованию государственных и муниципальных земель, предназначенных для строительства жилья, а также государственного механизма долевого финансирования строительства жилья для граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны, и иных граждан Кыргызской Республики.

На балансе государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления имеются земельные участки для строительства, которые ввиду ограниченности бюджетных средств, а также отсутствия государственного механизма привлечения средств граждан в строительство жилья не застроены.

Значительное количество граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны, и иные граждане Кыргызской Республики намерены приобрести недвижимость у себя на родине путем вложения финансовых средств в строительство жилья. Государству необходимо оказать поддержку таким гражданам и обеспечить их выгодными экономическими условиями, правовыми и социальными гарантиями.

В целях совершенствования механизмов долевого финансирования строительства жилья в рамках государственных жилищных программ и эффективного распределения, использования государственных и муниципальных земель, увеличения жилищного фонда страны, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Кабинету Министров Кыргызской Республики в месячный срок:

— определить перечень земельных участков, находящихся в ведении государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, с последующей передачей открытому акционерному обществу «Государственная Ипотечная Компания»;

— передать в бессрочное пользование (без указания сроков) открытому акционерному обществу «Государственная Ипотечная Компания» земельные участки согласно перечню, указанному в настоящем пункте;

— внести изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке и условиях привлечения финансовых средств физических или юридических лиц в строительство многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 21 ноября 2023 года № 614 в части установления специальных условий привлечения финансовых средств граждан в строительство жилья в рамках жилищной программы;

— разработать и внедрить механизм долевого финансирования строительства жилья для граждан, осуществляющих трудовую деятельность за пределами страны, и иных граждан Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.