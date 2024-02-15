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Бизнес

Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты

Появилась информация, что Россия продолжает вести переговоры с ОАЭ о решении проблемы двойного налогообложения (DTA). Некоторые задержки объясняются тем, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов ориентируется на такие же положения DTA, как в соглашениях РФ с другими государствами на Ближнем Востоке. И в нынешних реалиях открыть компанию в ОАЭ может каждый желающий, если учесть основные организационно-правовые нюансы и подготовить необходимую документацию.

Что необходимо для открытия бизнеса в ОАЭ

Существует несколько условий и требований, которые необходимы для открытия компании в Объединенных Арабских Эмиратах. В первую очередь нужно получить лицензию и визу, а затем взять в аренду подходящий объект:

  • Оформление лицензии. Ключевой особенностью любой предпринимательской деятельности в ОАЭ является наличие лицензии, которая выдается на 12 месяцев под конкретный род деятельности. К примеру, вы хотите торговать ювелирными украшениями, но также обучать кого-то программированию, поскольку у вас есть должное образование и опыт. В таком случае нужно оформлять два документа. Правительство Эмиратов тщательно следит за соблюдением этих правил и может оштрафовать вас, если требования будут нарушены.
  • Виза резидента. Срок действия документа составляет два года. Наличие визы позволяет снимать жилье, брать в аренду помещения, а также вести любую деятельность в стране. Необходимо учитывать, что для оформления визы требуется сохранять статус резидента, а именно посещать государство хотя бы один раз в 180 дней.
  • Аренда офиса. Помещение под бизнес-проект нужно брать в аренду на период от одного года, чтобы она покрыла сроки действия лицензии. Что касается площади, то она составляет в среднем 4-12 квадратных метров на одного предпринимателя. Отдельные свободные зоны предусматривают аренду облачных офисов или flexi desk — например, стула и стола в бизнес-центре.

Что касается расходов на открытие бизнеса, то здесь учитываются тип лицензии, которую планирует выбрать предприниматель, а также специфика компании, которая будет зарегистрирована.

Если вы заинтересованы в открытии фирмы в ОАЭ, специалисты iWorld готовы помочь вам и сопроводить на каждом этапе предстоящего проекта. Организация досконально знает все тонкости процедуры, а также правовые и юридические аспекты, поэтому позволит пройти регистрацию за 10 суток. Также сервис поможет в подборе формы деятельности, оформлении лицензий и прочих документов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/286842/
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