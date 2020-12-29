Силовик, депутат, коррупционер. Кого в КР считают антигероем года (опрос)

В Кыргызстане 2020-й был насыщенным событиями. Пандемия коронавируса, октябрьская революция и смена власти сильно повлияли на жизнь и сознание граждан. Одни стали больше ценить жизнь и здоровье, для других важнее всего оказались деньги и власть. 24.kg решило узнать, кто для кыргызстанцев стал антигероем уходящего года.

Богатый депутат

Первый командующий Национальной гвардией Абдыгул Чотбаев назвал антигероем уходящего года депутата Жогорку Кенеша Акылбека Жапарова. Генерал-полковник объяснил, что своими заявлениями и действиями против силовиков политик дискредитировал себя.

Будучи депутатом Жогорку Кенеша, Акылбек Жапаров нажил богатство, оформил его на жену. Сейчас по этому факту ведется следствие. Однако возникает вопрос: за счет кого и чего у него все это? Абдыгул Чотбаев

Беглые силовики

Эксперт в области безопасности Артур Медетбеков назвал двух отрицательных персонажей — экс-министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и бывшего председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева.

«Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев бросили на произвол судьбы свой личный состав и убежали. В тяжелые дни, когда нужно было бороться за безопасность страны, была угроза национальной безопасности, жизни сотрудникам, они покинули свой пост и исчезли. Когда-нибудь они вернутся в республику и ответят за свои действия, которые привели к жертвам 5-6 октября», — сказал он.

Экс-первый заместитель председателя ГКНБ считает, что не подобает так поступать — ни офицерам, ни мужчинам.

Опумбаев и Джунушалиев должны были стоять на защите страны и личного состава до конца. Командир корабля покидает тонущее судно последним. Артур Медетбеков

Антигерой – министр

Депутат Айсулуу Мамашова назвала антигероем бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

«Правительство и депутаты надеялись на министра, слушая его классные доклады, а он просто изначально не подготовился к встрече с коронавирусом. При этом он продвигал интересы своей фармкомпании», — говорит она.

На деле тысячи семей потеряли своих близких. Ну и вина премьер-министра (Мухаммедкалыя Абылгазиева), который назначил министра, заинтересованного явно не в реформах здравоохранения, тоже есть. Айсулуу Мамашова

Символ коррупции

Активистка Кундуз Жолдубаева считает, что главный антигерой года — экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По ее словам, он бездарно проводил свою политику на посту главы государства и не смог оправдать доверие народа.

«Сооронбай Жээнбеков грубо попирал законами и служил интересам своего клана. Главное, он оказался очень недальновидным. Во время парламентских выборов он закрыл глаза на правонарушения, чем, по сути, потворствовал подкупу голосов, массовым подвозам и нарушениям», — отметила Кундуз Жолдубаева.

Он думал, что протащит в парламент лишь свои партии и тем самым сохранит власть. Однако не учел, что кыргызстанцы любят свободу. Это должно послужить уроком последующим президентам. Кундуз Жолдубаева

Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев назвал двух антигероев года — экс-президента Сооронбая Жээнбекова и бывшего замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Он объяснил, что кадровая политика экс-главы государства привела к нечестным выборам, провалу борьбы с коронавирусом. Все это способствовало социально-экономическому кризису.

Жээнбеков привлекал на работу больше лояльных к нему людей, а не профессионалов. Слабые кадры не дали ощутимого результата ни в экономике, ни в сфере здравоохранения, ни в политике. Тилек Токтогазиев

Чиновник назвал Райымбека Матраимова символом коррупции. Он заметил, что серые схемы Матраимова существуют до сих пор. Именно из-за них миллиарды сомов не поступают в бюджет.

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