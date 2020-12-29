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Общество

Талайбек Байгазиев: Тариф на электроэнергию надо увеличивать

«Тариф на электроэнергию надо увеличивать», — заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ОАО «Кыргызский энергетический расчетный центр» Талайбек Байгазиев.

По его словам, с внедрением «умных» счетчиков возможно введение дифференциальных тарифов на электричество. Потребитель сможет сам выбирать способ потребления электроэнергии.

«Недавно высказывалось, что нужно увеличить лимиты потребления или вообще их убрать. Конечно, можно так сделать, но тогда тарифы должны быть другие. Не все время же 77 тыйынов за киловатт-час платить. Мы понимаем, что социальный тариф нужен для социально уязвимых слоев. Их надо защитить, установить льготный тариф. Но остальные потребители должны существовать в режиме рынка», — уверен Талайбек Байгазиев.

«Тариф нужно увеличивать, потому что потребление электроэнергии растет. Надо развивать экономику, увеличивать энергетические мощности. Это для нас, Кыргызстана, надо. Соответственно, нужно какое-то повышение тарифов. Это не должно быть резкое повышение. Оно должно быть планомерное, с гибким графиком. Все соседние страны уже повысили тарифы. В энергосекторе есть коррупционные риски. Затраты компании нужно оптимизировать. Это должно идти параллельно с повышением тарифов», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178343/
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