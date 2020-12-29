Десятилетие наук об океане начнется в новом году

Первого января 2021 года официально стартует Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития. Об этом сообщают «Новости ООН».

По его данным, при том, что океан играет важнейшую роль в жизни человека и благополучии планеты, он еще плохо изучен, а роль океанографии недооценивают. Она нуждается в поддержке.

«В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать их решения — но только при условии, что мы перестанем ею пренебрегать. По мере того, как мир, охваченный коронавирусом, адаптируется к новой «нормальной» жизни, науки об океане будут играть важную роль в восстановлении после пандемии», — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Отмечается, что государства в среднем тратят на науки об океане лишь 1,7 процента исследовательских бюджетов — гораздо меньше, чем на другие области исследований. В то же время вклад морских индустрий в мировую экономику в 2010 году оценивался Организацией экономического сотрудничества и развития в $1,5 триллиона.

Крупнейший вклад океана в мировую экономику — это, конечно, рыбный промысел. Он играет важную роль и в таких отраслях экономики, как торговля, транспортировка энергоносителей, туризм, добыча ископаемого топлива, и во все большей степени, — развитие прибрежной ветроэнергетики.

Исследованием океанов занимается Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая координирует системы раннего предупреждения о цунами и занимается просвещением в области загрязнения морей и океанов пластиком.

«На сегодня на карту с высоким разрешением нанесено лишь около 20 процентов территории морского дна. Еще предстоит изучить обширные области, в частности арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов. Необходимость более глубокого понимания океанических явлений стоит особенно остро, поскольку Мировой океан играет важнейшую роль в смягчении последствий глобального потепления, но его возможность поглощать парниковые газы почти исчерпана», — отмечают «Новости ООН».

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане, главным образом, в поиск новаторских решений глобальных проблем.

Генеральная Ассамблея ООН утвердила семь целей Десятилетия наук об океане до 2030 года: