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Общество

Избитая сотрудница «Тазалыка» в Джалал-Абаде лечится бесплатно. Помогает мэрия

Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков оказал материальную помощь избитой сотруднице «Тазалыка». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, градоначальник проведал женщину в больнице и сказал, что соответствующие органы должны дать юридическую оценку инциденту с Маргубой Хакимовой.

«Мэр выделил для женщины 2 тысячи сомов, в дальнейшем ей также помогут с деньгами. Сейчас она лечится в больнице за счет «Тазалыка», — рассказали в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что в Джалал-Абаде избили сотрудницу «Тазалыка». Инцидент произошел на территории здания мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178073/
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