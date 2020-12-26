Избитая сотрудница «Тазалыка» в Джалал-Абаде лечится бесплатно. Помогает мэрия

Мэр Джалал-Абада Эрнисбек Ормоков оказал материальную помощь избитой сотруднице «Тазалыка». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, градоначальник проведал женщину в больнице и сказал, что соответствующие органы должны дать юридическую оценку инциденту с Маргубой Хакимовой.

«Мэр выделил для женщины 2 тысячи сомов, в дальнейшем ей также помогут с деньгами. Сейчас она лечится в больнице за счет «Тазалыка», — рассказали в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что в Джалал-Абаде избили сотрудницу «Тазалыка». Инцидент произошел на территории здания мэрии.