Глава СЭЗ «Бишкек» пожаловался на операторов проекта «Безопасный город»

Гендиректор СЭЗ «Бишкек» Кудрет Тайчабаров пожаловался на операторов «Безопасного города», выписавших штраф неправильно. Об этом 24.kg сообщил он сам.

По его словам, камеры зафиксировали автомашину Lexus с госномером 01kg 001 AD, нарушившую Правила дорожного движения, а «письмо счастья» отправили на автомобиль Toyota Avensis с госномером 01kg 004 AD, который находится на балансе СЭЗ «Бишкек».

«Официальной реакции от соответствующих органов не было. Но мы по своим каналам выяснили, что у этой машины скрыта одна буква. Своим сообщением я хочу сказать о безграмотности операторов, которые выписывают штрафы, и о подложенных номерах», — рассказал Кудрет Тайчабаров.