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Общество

Неделя-24. Как ГКНБ квартиры Матраимова получил, а коронавирус добил экономику

Еще одна судья стала фигурантом уголовного дела. На этот раз оно касается главы Верховного суда Гульбары Калиевой. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что у следствия достаточно доказательств ее вины. «Она нарушила закон, посредством чего нанесла урон государству. Однако подробности озвучить не могу», — сказал он.

из интернета
Фото из интернета. Торговый центр «Эльдорадо», принадлежащий Райымбеку Матраимову

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова. По его словам, торговый центр «Эльдорадо», принадлежащий экс-заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матраимову, перейдет в собственность государства. Кроме того, он отдал девять квартир в качестве возмещения ущерба. В них будут жить сотрудники ГКНБ.

За столь вольное распоряжение государственной собственностью комитет попал под волну критики. Уже на следующий день ГКНБ поспешило сообщить: «Вопрос распределения сотрудникам ГКНБ квартир не рассматриваем. Передаваемое имущество примем в государственную собственность в установленном порядке».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Против чего митинговали кыргызстанцы в 2020 году

В Бишкеке с начала года, по данным столичного ГУВД, прошло 830 митингов. Несомненно, самый крупный, последствия которого страна будет расхлебывать еще не один год, прошел 5 октября. Тогда недовольные парламентскими выборами граждане вышли на площадь Ала-Тоо с требованием отменить итоги голосования. Акция протеста закончилась массовыми беспорядками, сменой власти и поджогом «Белого дома». 24.kg вспомнило, против чего еще кыргызстанцы выступали в 2020 году.

Игры вокруг Основного закона

Группа юристов подала ходатайство в Конституционную палату об отмене закона о назначении референдума по выбору формы правления. Причина — принятие документа проходило с грубыми нарушениями Конституции и других законов. Обращающейся стороной выступил Институт конституционной политики. Эксперт Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg, почему юристы отстаивают важный вопрос.

10 января 2021 года, помимо нового президента страны, кыргызстанцам предстоит выбрать и форму правления. В бюллетене, текст которого ЦИК утвердила, три варианта: президентская республика, парламентская республика, против всех вариантов. Однако не совсем понятно, что нас ожидает после плебисцита. Подробнее — «Референдум по форме правления. Топ-10 наиболее часто задаваемых вопросов».

Из теплых кабинетов в холодные камеры

24.kg
Фото 24.kg. Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернул на баланс государства более 500 гектаров земли

В СИЗО содержатся десятки чиновников, бизнесменов и руководителей государственных органов. 24.kg решило напомнить, за что к уголовной ответственности привлекают высокопоставленных лиц. Подробнее — «Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?».

Как коронавирус и митинги убили экономику Кыргызстана

2020-й стал испытанием на прочность для всего мира. Кыргызстан не стал исключением. Закрытые границы, карантин, а потом митинги и смена власти просто убили экономику Кыргызстана. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Вынужденное грязное отопление

24.kg
Фото 24.kg. Продажа угля на объездной в районе новостройки «Дордой-2»

Зима в Кыргызстане проходит напряженно. Чиновники предупредили о возможных отключениях электроэнергии и призвали граждан отапливаться углем и газом. Для многих жителей страны газовое отопление недоступно, поэтому люди вынуждены использовать уголь, внося свою долю в образование смога над столицей. Подробнее в фоторепортаже — «Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?».

Памятник Бишкеку баатыру не могут достроить

Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года. На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры. Однако работы по сей день не закончили. Об этом в фоторепортаже 24.kg.

Британец о духе Бишкека

Аднана Кереши
Фото Аднана Кереши. Он работает в представительстве ФАО ООН в Кыргызстане

Британец Аднан Кереши переехал жить в Бишкек летом 2020 года. Сюда он прилетел из Рима. В самый разгар пандемии коронавируса он спустился с трапа самолета и был очарован столицей Кыргызстана. В интервью 24.kg он рассказал, что в стране ему нравится больше всего и почему Бишкек похож на Лондон.

Когда на родине не нашлось места

Баткенская область на первом месте по показателям внутренней и внешней миграции. По данным Нацстаткома, 31,5 процента дохода жители региона получают от трудовой деятельности за пределами страны. Если исключить денежные переводы мигрантов, то уровень бедности в Баткене сразу увеличится с 33,8 процента до 54. В регионе выросло целое поколение мигрантов. Подробнее — «Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Виктора Клейменова
Фото Виктора Клейменова. Ак-Тюз

Декабрьские морозы заставили сидеть по выходным дома далеко не всех. Многие, наоборот, только и ждали снежной погоды. Поэтому именно те, кто не побоялся выбраться в холодные дни из Бишкека, и составили наш сегодняшний выпуск — «Мгновения жизни. Зимние мотивы и заснеженный Ак-Тюз».

Волонтеры переводят видеоуроки на кыргызский

Группа волонтеров из Кыргызстана переводит мировые образовательные курсы и видео с сайта Khan Academy на кыргызский язык. Как появилась идея и что уже удалось сделать, 24.kg рассказала официальный представитель организации в Кыргызстане Гулзире Минбаева.

Новогодние хлопоты и цены

24.kg
Фото 24.kg. Выбор новогодних украшений сейчас более чем большой

До Нового года осталось совсем немного. Самое время подумать о создании праздничного настроения, если вы не успели этого еще сделать. Мы прошлись по базарам и магазинам столицы, чтобы узнать, сколько придется заплатить за новогодние игрушки, мишуру и елки. Подробнее — «Готовимся к Новому году. Во сколько обойдется праздничное настроение».

Приближается один из любимых многими праздников — Новый год. Люди украшают свои дома и квартиры, ставят елки. Предпочтения у всех разные. Настоящая лесная красавица пахнет хвоей и возвращает в детство, когда так легко верится в чудо и новогоднюю сказку. Ее современный искусственный аналог в красоте не уступает и удобен в использовании. Так какую же елку выбрать — живую или искусственную?

До Нового года всего несколько дней. Если вы еще не украсили дом, пора этим заняться. Чтобы сэкономить финансы, а заодно и провести время с детьми с интересом и пользой, лучше создавать новогоднее чудо своими руками. Подробнее — «Готовимся к Новому году. Как украсить дом своими руками».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178034/
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