Неделя-24. Как ГКНБ квартиры Матраимова получил, а коронавирус добил экономику

Еще одна судья стала фигурантом уголовного дела. На этот раз оно касается главы Верховного суда Гульбары Калиевой. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что у следствия достаточно доказательств ее вины. «Она нарушила закон, посредством чего нанесла урон государству. Однако подробности озвучить не могу», — сказал он.

Фото из интернета. Торговый центр «Эльдорадо», принадлежащий Райымбеку Матраимову

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал, кто будет пользоваться имуществом Райымбека Матраимова. По его словам, торговый центр «Эльдорадо», принадлежащий экс-заместителю главы Таможенной службы Райымбеку Матраимову, перейдет в собственность государства. Кроме того, он отдал девять квартир в качестве возмещения ущерба. В них будут жить сотрудники ГКНБ.

За столь вольное распоряжение государственной собственностью комитет попал под волну критики. Уже на следующий день ГКНБ поспешило сообщить: «Вопрос распределения сотрудникам ГКНБ квартир не рассматриваем. Передаваемое имущество примем в государственную собственность в установленном порядке».

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Против чего митинговали кыргызстанцы в 2020 году

В Бишкеке с начала года, по данным столичного ГУВД, прошло 830 митингов. Несомненно, самый крупный, последствия которого страна будет расхлебывать еще не один год, прошел 5 октября. Тогда недовольные парламентскими выборами граждане вышли на площадь Ала-Тоо с требованием отменить итоги голосования. Акция протеста закончилась массовыми беспорядками, сменой власти и поджогом «Белого дома». 24.kg вспомнило, против чего еще кыргызстанцы выступали в 2020 году.

Игры вокруг Основного закона

Группа юристов подала ходатайство в Конституционную палату об отмене закона о назначении референдума по выбору формы правления. Причина — принятие документа проходило с грубыми нарушениями Конституции и других законов. Обращающейся стороной выступил Институт конституционной политики. Эксперт Тамерлан Ибраимов рассказал 24.kg, почему юристы отстаивают важный вопрос.

10 января 2021 года, помимо нового президента страны, кыргызстанцам предстоит выбрать и форму правления. В бюллетене, текст которого ЦИК утвердила, три варианта: президентская республика, парламентская республика, против всех вариантов. Однако не совсем понятно, что нас ожидает после плебисцита. Подробнее — «Референдум по форме правления. Топ-10 наиболее часто задаваемых вопросов».

Из теплых кабинетов в холодные камеры

Фото 24.kg. Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернул на баланс государства более 500 гектаров земли

В СИЗО содержатся десятки чиновников, бизнесменов и руководителей государственных органов. 24.kg решило напомнить, за что к уголовной ответственности привлекают высокопоставленных лиц. Подробнее — «Чиновники-уголовники. За что сажают в СИЗО министров и депутатов?».

Как коронавирус и митинги убили экономику Кыргызстана

2020-й стал испытанием на прочность для всего мира. Кыргызстан не стал исключением. Закрытые границы, карантин, а потом митинги и смена власти просто убили экономику Кыргызстана. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Вынужденное грязное отопление

Фото 24.kg. Продажа угля на объездной в районе новостройки «Дордой-2»

Зима в Кыргызстане проходит напряженно. Чиновники предупредили о возможных отключениях электроэнергии и призвали граждан отапливаться углем и газом. Для многих жителей страны газовое отопление недоступно, поэтому люди вынуждены использовать уголь, внося свою долю в образование смога над столицей. Подробнее в фоторепортаже — «Нечем дышать. Какой уголь продают кыргызстанцам?».

Памятник Бишкеку баатыру не могут достроить

Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года. На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры. Однако работы по сей день не закончили. Об этом в фоторепортаже 24.kg.

Британец о духе Бишкека

Фото Аднана Кереши. Он работает в представительстве ФАО ООН в Кыргызстане

Британец Аднан Кереши переехал жить в Бишкек летом 2020 года. Сюда он прилетел из Рима. В самый разгар пандемии коронавируса он спустился с трапа самолета и был очарован столицей Кыргызстана. В интервью 24.kg он рассказал, что в стране ему нравится больше всего и почему Бишкек похож на Лондон.

Когда на родине не нашлось места

Баткенская область на первом месте по показателям внутренней и внешней миграции. По данным Нацстаткома, 31,5 процента дохода жители региона получают от трудовой деятельности за пределами страны. Если исключить денежные переводы мигрантов, то уровень бедности в Баткене сразу увеличится с 33,8 процента до 54. В регионе выросло целое поколение мигрантов. Подробнее — «Бабушки Баткена. Кто и как воспитывает детей трудовых мигрантов».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Виктора Клейменова. Ак-Тюз

Декабрьские морозы заставили сидеть по выходным дома далеко не всех. Многие, наоборот, только и ждали снежной погоды. Поэтому именно те, кто не побоялся выбраться в холодные дни из Бишкека, и составили наш сегодняшний выпуск — «Мгновения жизни. Зимние мотивы и заснеженный Ак-Тюз».

Волонтеры переводят видеоуроки на кыргызский

Группа волонтеров из Кыргызстана переводит мировые образовательные курсы и видео с сайта Khan Academy на кыргызский язык. Как появилась идея и что уже удалось сделать, 24.kg рассказала официальный представитель организации в Кыргызстане Гулзире Минбаева.

Новогодние хлопоты и цены

Фото 24.kg. Выбор новогодних украшений сейчас более чем большой

До Нового года осталось совсем немного. Самое время подумать о создании праздничного настроения, если вы не успели этого еще сделать. Мы прошлись по базарам и магазинам столицы, чтобы узнать, сколько придется заплатить за новогодние игрушки, мишуру и елки. Подробнее — «Готовимся к Новому году. Во сколько обойдется праздничное настроение».

Приближается один из любимых многими праздников — Новый год. Люди украшают свои дома и квартиры, ставят елки. Предпочтения у всех разные. Настоящая лесная красавица пахнет хвоей и возвращает в детство, когда так легко верится в чудо и новогоднюю сказку. Ее современный искусственный аналог в красоте не уступает и удобен в использовании. Так какую же елку выбрать — живую или искусственную?

До Нового года всего несколько дней. Если вы еще не украсили дом, пора этим заняться. Чтобы сэкономить финансы, а заодно и провести время с детьми с интересом и пользой, лучше создавать новогоднее чудо своими руками. Подробнее — «Готовимся к Новому году. Как украсить дом своими руками».