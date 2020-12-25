Кризисному центру «Ак-Журок» в городе Ош передали $1 тысячу и одежду

Кризисному центру «Ак-Журок» передали сертификат на $1 тысячу и одежду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, средства и одежда собраны через продажу различных предметов быта, одежды и цветов в рамках благотворительной акции B2B Globe, поддержанной ПРООН в Кыргызстане. Ожидается, что средства пойдут на покрытие основных расходов кризисного центра (оплата коммунальных услуг и покупка бытового оборудования), а одежда будет передана жителям.

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«В акции приняли участие около 100 человек. Организаторы мероприятия особо отметили вклад малого бизнеса в лице предпринимательниц из дизайнерских домов и магазинов одежды», — отметили в ведомстве.

Основная цель акции — привлечь внимание общественности к проблеме гендерного насилия, а также мотивировать граждан делать вклад в оказание психосоциальной, юридической и бытовой помощи кыргызстанкам, пережившим насилие.