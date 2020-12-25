Печатавшая учебники типография намерена подать в суд на Министерство образования

Типография намерена подать в суд на Министерство образования. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Ассоциации полиграфистов Кочконбай Торокулов.

По его словам, в ноябре 2019 года типография выиграла тендер Минобразования на тиражирование школьных учебников. Однако в электронном варианте книг он обнаружил грамматические ошибки. Для издательской доработки Минобразования и типография продлили договор на месяц. Однако при проверке Генпрокуратура выявила нарушение и выписала штраф в размере свыше 2 миллионов сомов.

«Мы согласились за свой счет исправить ошибки, но нас оштрафовали. Нам выплатили неполную сумму денег. Мы обратились с письмом к Генпрокурору, однако наше дело он опять же направил к тем сотрудникам главного надзорного органа, которые нас оштрафовали. Мы объяснили, что в книгах были ошибки, и договор о продлении есть, однако по мнению работников прокуратуры мы должны были печатать в срок вне зависимости от того, есть там ошибки или нет», — рассказал он.