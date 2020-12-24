25 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-11.00 — отрезки улиц Кедейкан, Жайылма, Мессароша;

9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет);

9.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, Суванбердиева, Дачной, Панфилова, Малдыбаева, переулки Елецкий, Керченский;

9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-16, Чуй-19, Чуй-21);

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева, Шералиева, Чортекова, Термечикова, Абдрахманова, 12-я улица);

11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;

11.30-13.00 — отрезки переулка Пекинский, улицы Логвиненко;

13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-42, Чуй-44, Чуй-46, Чуй-47);

14.00-16.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова;