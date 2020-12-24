25 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-11.00 — отрезки улиц Кедейкан, Жайылма, Мессароша;
- 9.00-14.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Керемет);
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Матросова, Суванбердиева, Дачной, Панфилова, Малдыбаева, переулки Елецкий, Керченский;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-14, Чуй-16, Чуй-19, Чуй-21);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Он-Арча, Кара-Коо, Бердибаева, Айылчиева, Шералиева, Чортекова, Термечикова, Абдрахманова, 12-я улица);
- 11.00-17.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4;
- 11.30-13.00 — отрезки переулка Пекинский, улицы Логвиненко;
- 13.00-16.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-42, Чуй-44, Чуй-46, Чуй-47);
- 14.00-16.00 — отрезки проспекта Чуй, улицы Орозбекова;
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Берлик (улицы 60 лет СССР, Молодежная, Школьная), Дачное (улицы 40 лет Победы, Ленина, Новая, Шевченко), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская), Восток (улицы Карла Маркса, Ленина), Кой-Таш (улицы Аблесова, Кул у. Кытай, Мурзалиева, Новая, Ракишев, Проектируемая, Сегизбаева);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Досиева, Колхозная, Свердлова, Советская, Фрунзе, Проектируемая, 73-272, 362-364, детский сад, новостройка «Ак-Ордо»), Джаны-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Саз (улицы Бекбалаев, Набережная, Ынтымак), Чон-Джар (улица Термечикова), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Восточная), поселок Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая);
Московский РЭС
- 9.00-16.00 — село Кыз-Моло;
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, 111, Крупской);
Жайылский РЭС
- 12.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Энгельса, 1-8, Тоголока Молдо, 1-28, Тельмана 1-37, Карла Маркса, 20-57);
- 9.00-16.00 — села Степное, Кара-Суу, Ставрополовка;
- 8.30-17.00 — села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу;
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Ташкентская, Октябрьская, центральная часть);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Ленина, Речная, Молодежная, Фрунзе, Спортивная, Линейная), Ленинское (улица Ленина);
Чуйский РЭС
- 9.00-14.00 — села Мээнеткеч, Алга, Кызы-Аскер, Калыгул, Бурана.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Кара-Кулжа, село Большевик.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Арык-Бою, Джин-Джиган, Ынтымак, Кулатов, Кулуштан, Мочу, Чал-Таш, Беш-Бурхан).