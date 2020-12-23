Мэрии Бишкека вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов

Мэрии Бишкека за 2020 год вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее информации, в этом году по внесенным органами прокуратуры столицы актам прокурорского реагирования государству возмещено также свыше 8 миллионов 200 тысяч сомов в денежном выражении.