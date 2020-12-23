10:26, 23 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Мэрии Бишкека вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов
10:26, 23 декабря 2020, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Мэрии Бишкека за 2020 год вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По ее информации, в этом году по внесенным органами прокуратуры столицы актам прокурорского реагирования государству возмещено также свыше 8 миллионов 200 тысяч сомов в денежном выражении.
«В 2020 году в мэрию Бишкека внесено 16 предписаний об устранении нарушений закона по предоставленным муниципалитетом 18 земельным участкам общей площадью 4,953 гектара в срочное пользование на 49 лет под объекты различного назначения. Выявили 18 земельных участков, которые не были освоены согласно договору, а основной целью была перепродажа права пользования земельным участком третьим лицам для извлечения прибыли. Таким образом, в 2020 году государству возмещено 8 миллионов 247 тысяч 936 сомов в денежном выражении и пять земельных участков на общую сумму 45 миллионов 68 тысяч 357 сомов возвращены муниципалитету», — сказали в Генпрокуратуре.