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Общество

Мэрии Бишкека вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов

Мэрии Бишкека за 2020 год вернули пять земельных участков стоимостью 45 миллионов сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее информации, в этом году по внесенным органами прокуратуры столицы актам прокурорского реагирования государству возмещено также свыше 8 миллионов 200 тысяч сомов в денежном выражении.

«В 2020 году в мэрию Бишкека внесено 16 предписаний об устранении нарушений закона по предоставленным муниципалитетом 18 земельным участкам общей площадью 4,953 гектара в срочное пользование на 49 лет под объекты различного назначения. Выявили 18 земельных участков, которые не были освоены согласно договору, а основной целью была перепродажа права пользования земельным участком третьим лицам для извлечения прибыли. Таким образом, в 2020 году государству возмещено 8 миллионов 247 тысяч 936 сомов в денежном выражении и пять земельных участков на общую сумму 45 миллионов 68 тысяч 357 сомов возвращены муниципалитету», — сказали в Генпрокуратуре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177654/
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