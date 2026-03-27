В Жайылском районе девяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены земельные участки. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, нарушения выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о детях и жилищного законодательства.

Установлено, что Ак-Башатский айыл окмоту своевременно не обеспечил указанную категорию граждан земельными участками. В связи с этим внесен акт прокурорского реагирования.

Фото генпрокуратуры . В Жайылском районе девяти детям-сиротам предоставили земельные участки

По итогам его рассмотрения права детей восстановлены: им выделены участки и вручены государственные акты, подтверждающие право частной собственности для строительства жилых домов.

Отмечается, что, согласно Кодексу о детях и Жилищному кодексу, государство гарантирует детям-сиротам право на обеспечение жильем. При отсутствии собственного жилья они подлежат внеочередному обеспечению жилой площадью по достижении 16 лет.