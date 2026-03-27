Общество

В Жайылском районе девяти детям-сиротам предоставили земельные участки

В Жайылском районе девяти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлены земельные участки. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, нарушения выявлены в ходе проверки исполнения законодательства о детях и жилищного законодательства.

Установлено, что Ак-Башатский айыл окмоту своевременно не обеспечил указанную категорию граждан земельными участками. В связи с этим внесен акт прокурорского реагирования.

Фото генпрокуратуры

По итогам его рассмотрения права детей восстановлены: им выделены участки и вручены государственные акты, подтверждающие право частной собственности для строительства жилых домов.

Отмечается, что, согласно Кодексу о детях и Жилищному кодексу, государство гарантирует детям-сиротам право на обеспечение жильем. При отсутствии собственного жилья они подлежат внеочередному обеспечению жилой площадью по достижении 16 лет.
Материалы по теме
В Сокулуке вернули государству здание больницы за 5,8 миллиона сомов
Прокуратура вернула государству турбазу «Кырчын» стоимостью полмиллиарда сомов
По 10 тысяч сомов вручили 60 детям-сиротам в Баткене в преддверии Орозо айта
Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Обвиняемых в убийстве, грабеже и организации проституции КР передала Польше
Бизнес без давления: в Джалал-Абаде напомнили о запрете внеплановых проверок
Из Азербайджана в КР экстрадировали мошенника, укравшего 46 миллионов сомов
Государству возвращен участок в Базар-Коргонском районе
Бывший замгенерального прокурора Кубан Адыл уулу приговорен к 12 годам тюрьмы
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
